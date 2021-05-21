https://ria.ru/20210521/chumakov-1733276990.html

"Могила для артистов": Чумаков объяснил, почему не поедет на Евровидение

"Могила для артистов": Чумаков объяснил, почему не поедет на Евровидение - РИА Новости, 21.05.2021

"Могила для артистов": Чумаков объяснил, почему не поедет на Евровидение

Певец Алексей Чумаков в интервью изданию "АиФ" объяснил, почему не поехал бы на Евровидение как участник, если бы такое предложение ему поступило. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T20:42

2021-05-21T20:42

2021-05-21T20:42

евровидение

россия

шоу-бизнес

знаменитости

дима билан (виктор белан)

европа

шоубиз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733276551_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2aa49580a2e621627b5b20f199347e7d.jpg

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Певец Алексей Чумаков в интервью изданию "АиФ" объяснил, почему не поехал бы на Евровидение как участник, если бы такое предложение ему поступило.Он признался, что не считает международный песенный конкурс "чем-то необходимым в жизни артиста". Более того: по его словам, в дальнейшем участие в Евровидении может даже навредить карьере.По мнению музыканта, "шлейф проигравшего" потом тянется за исполнителем всю жизнь. "А это совсем не мое", — заявил он. Алексей Чумаков отметил, что ни один из артистов, представлявших Россию в этом конкурсе, не стал популярным в Европе, за исключением победителя 2008 года Димы Билана.Евровидение-2021 проходит в Роттердаме. На этой неделе состоялись два полуфинала, в которых определились имена финалистов. Одной из претенденток на победу станет и певица Манижа. В эту субботу, 22 мая, она представит нашу страну в финале с песней "Russian Woman".

https://ria.ru/20210519/evrovidenie-1732892548.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение, россия, шоу-бизнес, знаменитости, дима билан (виктор белан), европа