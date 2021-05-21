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Шоубиз
https://ria.ru/20210521/chumakov-1733276990.html
"Могила для артистов": Чумаков объяснил, почему не поедет на Евровидение
"Могила для артистов": Чумаков объяснил, почему не поедет на Евровидение - РИА Новости, 21.05.2021
"Могила для артистов": Чумаков объяснил, почему не поедет на Евровидение
Певец Алексей Чумаков в интервью изданию "АиФ" объяснил, почему не поехал бы на Евровидение как участник, если бы такое предложение ему поступило. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T20:42
2021-05-21T20:42
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Певец Алексей Чумаков в интервью изданию "АиФ" объяснил, почему не поехал бы на Евровидение как участник, если бы такое предложение ему поступило.Он признался, что не считает международный песенный конкурс "чем-то необходимым в жизни артиста". Более того: по его словам, в дальнейшем участие в Евровидении может даже навредить карьере.По мнению музыканта, "шлейф проигравшего" потом тянется за исполнителем всю жизнь. "А это совсем не мое", — заявил он. Алексей Чумаков отметил, что ни один из артистов, представлявших Россию в этом конкурсе, не стал популярным в Европе, за исключением победителя 2008 года Димы Билана.Евровидение-2021 проходит в Роттердаме. На этой неделе состоялись два полуфинала, в которых определились имена финалистов. Одной из претенденток на победу станет и певица Манижа. В эту субботу, 22 мая, она представит нашу страну в финале с песней "Russian Woman".
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евровидение, россия, шоу-бизнес, знаменитости, дима билан (виктор белан), европа

"Могила для артистов": Чумаков объяснил, почему не поедет на Евровидение

20:42 21.05.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкXIV Фестиваль "Усадьба Jazz"
XIV Фестиваль Усадьба Jazz - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Певец Алексей Чумаков в интервью изданию "АиФ" объяснил, почему не поехал бы на Евровидение как участник, если бы такое предложение ему поступило.
Он признался, что не считает международный песенный конкурс "чем-то необходимым в жизни артиста". Более того: по его словам, в дальнейшем участие в Евровидении может даже навредить карьере.
"Как показывает практика, в любом соревновательном процессе на уровне стран ты становишься героем, если выигрываешь, и тебя хоронят, если не занимаешь первое место. Грубо говоря, Евровидение может стать могилой для артиста. Ведь все, кроме первого места, — это проигрыш", — считает Чумаков.
По мнению музыканта, "шлейф проигравшего" потом тянется за исполнителем всю жизнь. "А это совсем не мое", — заявил он.
"Для меня намного важнее не биться за эфемерный успех на сомнительном конкурсе, а бороться за внимание людей, которые меня уже любят", — подчеркнул исполнитель.
Алексей Чумаков отметил, что ни один из артистов, представлявших Россию в этом конкурсе, не стал популярным в Европе, за исключением победителя 2008 года Димы Билана.
Евровидение-2021 проходит в Роттердаме. На этой неделе состоялись два полуфинала, в которых определились имена финалистов. Одной из претенденток на победу станет и певица Манижа. В эту субботу, 22 мая, она представит нашу страну в финале с песней "Russian Woman".
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