"Могила для артистов": Чумаков объяснил, почему не поедет на Евровидение
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Певец Алексей Чумаков в интервью изданию "АиФ" объяснил, почему не поехал бы на Евровидение как участник, если бы такое предложение ему поступило.
Он признался, что не считает международный песенный конкурс "чем-то необходимым в жизни артиста". Более того: по его словам, в дальнейшем участие в Евровидении может даже навредить карьере.
"Как показывает практика, в любом соревновательном процессе на уровне стран ты становишься героем, если выигрываешь, и тебя хоронят, если не занимаешь первое место. Грубо говоря, Евровидение может стать могилой для артиста. Ведь все, кроме первого места, — это проигрыш", — считает Чумаков.
По мнению музыканта, "шлейф проигравшего" потом тянется за исполнителем всю жизнь. "А это совсем не мое", — заявил он.
"Для меня намного важнее не биться за эфемерный успех на сомнительном конкурсе, а бороться за внимание людей, которые меня уже любят", — подчеркнул исполнитель.
Алексей Чумаков отметил, что ни один из артистов, представлявших Россию в этом конкурсе, не стал популярным в Европе, за исключением победителя 2008 года Димы Билана.
Евровидение-2021 проходит в Роттердаме. На этой неделе состоялись два полуфинала, в которых определились имена финалистов. Одной из претенденток на победу станет и певица Манижа. В эту субботу, 22 мая, она представит нашу страну в финале с песней "Russian Woman".
19 мая, 08:45ШоубизВстала и прошла: Манижа — в финале Евровидения