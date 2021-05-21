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Привитые от COVID-19 в Мэриленде получат шанс выиграть до $400 тысяч

Привитые от COVID-19 в Мэриленде получат шанс выиграть до $400 тысяч - РИА Новости, 21.05.2021

Привитые от COVID-19 в Мэриленде получат шанс выиграть до $400 тысяч

Жители американского штата Мэриленд, привитые от COVID-19, получат шанс выиграть от 40 до 400 тысяч долларов в лотерее, сообщил губернатор штата Ларри Хоган. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T03:41

2021-05-21T03:41

2021-05-21T04:49

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Жители американского штата Мэриленд, привитые от COVID-19, получат шанс выиграть от 40 до 400 тысяч долларов в лотерее, сообщил губернатор штата Ларри Хоган.Департамент здравоохранения штата будет присваивать каждому привитому старше 18 лет случайный номер, а после генератор случайных чисел выберет победителя.Ранее о запуске лотереи для привитых от коронавируса уже сообщали губернаторы Нью-Йорка и Огайо.

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2021

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коронавирус covid-19, сша, в мире