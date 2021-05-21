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Привитые от COVID-19 в Мэриленде получат шанс выиграть до $400 тысяч
Привитые от COVID-19 в Мэриленде получат шанс выиграть до $400 тысяч - РИА Новости, 21.05.2021
Привитые от COVID-19 в Мэриленде получат шанс выиграть до $400 тысяч
Жители американского штата Мэриленд, привитые от COVID-19, получат шанс выиграть от 40 до 400 тысяч долларов в лотерее, сообщил губернатор штата Ларри Хоган. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T03:41
2021-05-21T04:49
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Жители американского штата Мэриленд, привитые от COVID-19, получат шанс выиграть от 40 до 400 тысяч долларов в лотерее, сообщил губернатор штата Ларри Хоган.Департамент здравоохранения штата будет присваивать каждому привитому старше 18 лет случайный номер, а после генератор случайных чисел выберет победителя.Ранее о запуске лотереи для привитых от коронавируса уже сообщали губернаторы Нью-Йорка и Огайо.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Привитые от COVID-19 в Мэриленде получат шанс выиграть до $400 тысяч

03:41 21.05.2021 (обновлено: 04:49 21.05.2021)
 
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Жители американского штата Мэриленд, привитые от COVID-19, получат шанс выиграть от 40 до 400 тысяч долларов в лотерее, сообщил губернатор штата Ларри Хоган.
"Чтобы побудить жителей штата Мэриленд пройти вакцинацию от COVID-19, лотерея Мэриленда будет награждать одного вакцинированного человека в день призом в размере 40 тысяч долларов ежедневно с 25 мая по 3 июля. А 4 июля (День независимости США) состоится финальный розыгрыш, в ходе которого одному вакцинированному человеку будет передан приз в размере 400 тысяч долларов ", - говорится в сообщении на сайте губернатора.
Департамент здравоохранения штата будет присваивать каждому привитому старше 18 лет случайный номер, а после генератор случайных чисел выберет победителя.
Ранее о запуске лотереи для привитых от коронавируса уже сообщали губернаторы Нью-Йорка и Огайо.
 
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