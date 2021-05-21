https://ria.ru/20210521/chekhiya-1733255000.html

"Большой позор": в Чехии посетовали на попадание в список недругов России

"Большой позор": в Чехии посетовали на попадание в список недругов России - РИА Новости, 21.05.2021

"Большой позор": в Чехии посетовали на попадание в список недругов России

Включение Чехии в список недружественных России государств стало результатом невероятных ошибок, совершенных Прагой, пишет Haló noviny. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:00

2021-05-21T11:00

2021-05-21T12:33

коронавирус covid-19

в мире

россия

сергей лавров

мид чехии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

москва

чехия

сша

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Включение Чехии в список недружественных России государств стало результатом невероятных ошибок, совершенных Прагой, пишет Haló noviny.Автор статьи Томаш Калаб, кандидат в палату депутатов от Коммунистической партии Чехии и Моравии, утверждает, что Москва использует перечень крайне осторожно. Тем не менее республика попала туда вместе с Соединенными Штатами. Названный в публикации "рупором американских интересов" чешский МИД расценил это как шаг к эскалации отношений."Огромный позор, что, помимо США, второй недружественной страной объявлена Чешская Республика, которая обязана Советскому Союзу своим послевоенным будущим. Но удивляться нечему. В последнее время произошло сразу несколько антироссийских выпадов и скандалов, которые лишь подчеркнули место нашего государства во внешней политике", — подчеркнул Калаб. По его мнению, ухудшение отношений с Москвой грозит серьезными последствиями.Вакцина "Спутник V", например, улучшила бы ситуацию с коронавирусом, однако Прага от нее отказалась. Также граждане республики могут столкнуться с ростом цен на электроэнергию из-за АЭС, которые, по мнению экспертов, не достроят без участия "Росатома". США "с удовольствием" возместят Чехии потерю российского газа и нефти, продавая свой сланцевый газ по более высокой цене, подытожил автор публикации.Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными.После этого МИД Чехии потребовал от России вернуть выдворенных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.На прошлой неделе Москва разработала перечень недружественных государств. Пока в нем значатся только США и Чехия. Но, как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, список могут пересмотреть по мере развития отношений с конкретной страной. Все решения будут принимать только после тщательного анализа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210520/chekhiya-1733097295.html

https://ria.ru/20210518/chekhiya-1732869644.html

https://ria.ru/20210516/chekhiya-1732549125.html

россия

москва

чехия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, в мире, россия, сергей лавров, мид чехии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, чехия, сша