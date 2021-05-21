"Большой позор": в Чехии посетовали на попадание в список недругов России
11:00 21.05.2021 (обновлено: 12:33 21.05.2021)
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Включение Чехии в список недружественных России государств стало результатом невероятных ошибок, совершенных Прагой, пишет Haló noviny.
Автор статьи Томаш Калаб, кандидат в палату депутатов от Коммунистической партии Чехии и Моравии, утверждает, что Москва использует перечень крайне осторожно. Тем не менее республика попала туда вместе с Соединенными Штатами. Названный в публикации "рупором американских интересов" чешский МИД расценил это как шаг к эскалации отношений.
"Огромный позор, что, помимо США, второй недружественной страной объявлена Чешская Республика, которая обязана Советскому Союзу своим послевоенным будущим. Но удивляться нечему. В последнее время произошло сразу несколько антироссийских выпадов и скандалов, которые лишь подчеркнули место нашего государства во внешней политике", — подчеркнул Калаб.
По его мнению, ухудшение отношений с Москвой грозит серьезными последствиями.
Вакцина "Спутник V", например, улучшила бы ситуацию с коронавирусом, однако Прага от нее отказалась.
Также граждане республики могут столкнуться с ростом цен на электроэнергию из-за АЭС, которые, по мнению экспертов, не достроят без участия "Росатома". США "с удовольствием" возместят Чехии потерю российского газа и нефти, продавая свой сланцевый газ по более высокой цене, подытожил автор публикации.
Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными.
После этого МИД Чехии потребовал от России вернуть выдворенных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.
На прошлой неделе Москва разработала перечень недружественных государств. Пока в нем значатся только США и Чехия. Но, как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, список могут пересмотреть по мере развития отношений с конкретной страной. Все решения будут принимать только после тщательного анализа.
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