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"Большой позор": в Чехии посетовали на попадание в список недругов России
"Большой позор": в Чехии посетовали на попадание в список недругов России - РИА Новости, 21.05.2021
"Большой позор": в Чехии посетовали на попадание в список недругов России
Включение Чехии в список недружественных России государств стало результатом невероятных ошибок, совершенных Прагой, пишет Haló noviny. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:00
2021-05-21T12:33
коронавирус covid-19
в мире
россия
сергей лавров
мид чехии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
москва
чехия
сша
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Включение Чехии в список недружественных России государств стало результатом невероятных ошибок, совершенных Прагой, пишет Haló noviny.Автор статьи Томаш Калаб, кандидат в палату депутатов от Коммунистической партии Чехии и Моравии, утверждает, что Москва использует перечень крайне осторожно. Тем не менее республика попала туда вместе с Соединенными Штатами. Названный в публикации "рупором американских интересов" чешский МИД расценил это как шаг к эскалации отношений."Огромный позор, что, помимо США, второй недружественной страной объявлена Чешская Республика, которая обязана Советскому Союзу своим послевоенным будущим. Но удивляться нечему. В последнее время произошло сразу несколько антироссийских выпадов и скандалов, которые лишь подчеркнули место нашего государства во внешней политике", — подчеркнул Калаб. По его мнению, ухудшение отношений с Москвой грозит серьезными последствиями.Вакцина "Спутник V", например, улучшила бы ситуацию с коронавирусом, однако Прага от нее отказалась. Также граждане республики могут столкнуться с ростом цен на электроэнергию из-за АЭС, которые, по мнению экспертов, не достроят без участия "Росатома". США "с удовольствием" возместят Чехии потерю российского газа и нефти, продавая свой сланцевый газ по более высокой цене, подытожил автор публикации.Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными.После этого МИД Чехии потребовал от России вернуть выдворенных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.На прошлой неделе Москва разработала перечень недружественных государств. Пока в нем значатся только США и Чехия. Но, как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, список могут пересмотреть по мере развития отношений с конкретной страной. Все решения будут принимать только после тщательного анализа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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коронавирус covid-19, в мире, россия, сергей лавров, мид чехии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, чехия, сша

"Большой позор": в Чехии посетовали на попадание в список недругов России

11:00 21.05.2021 (обновлено: 12:33 21.05.2021)
 
© Depositphotos / lightpoetВид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Depositphotos / lightpoet
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Включение Чехии в список недружественных России государств стало результатом невероятных ошибок, совершенных Прагой, пишет Haló noviny.
Автор статьи Томаш Калаб, кандидат в палату депутатов от Коммунистической партии Чехии и Моравии, утверждает, что Москва использует перечень крайне осторожно. Тем не менее республика попала туда вместе с Соединенными Штатами. Названный в публикации "рупором американских интересов" чешский МИД расценил это как шаг к эскалации отношений.
Прага - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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"Огромный позор, что, помимо США, второй недружественной страной объявлена Чешская Республика, которая обязана Советскому Союзу своим послевоенным будущим. Но удивляться нечему. В последнее время произошло сразу несколько антироссийских выпадов и скандалов, которые лишь подчеркнули место нашего государства во внешней политике", — подчеркнул Калаб.
По его мнению, ухудшение отношений с Москвой грозит серьезными последствиями.
Вакцина "Спутник V", например, улучшила бы ситуацию с коронавирусом, однако Прага от нее отказалась.
Также граждане республики могут столкнуться с ростом цен на электроэнергию из-за АЭС, которые, по мнению экспертов, не достроят без участия "Росатома". США "с удовольствием" возместят Чехии потерю российского газа и нефти, продавая свой сланцевый газ по более высокой цене, подытожил автор публикации.
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Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными.
После этого МИД Чехии потребовал от России вернуть выдворенных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.
На прошлой неделе Москва разработала перечень недружественных государств. Пока в нем значатся только США и Чехия. Но, как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, список могут пересмотреть по мере развития отношений с конкретной страной. Все решения будут принимать только после тщательного анализа.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 19:55
Земан счел включение Чехии в список недружественных стран ошибкой
 
Коронавирус COVID-19В миреРоссияСергей ЛавровМИД ЧехииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МоскваЧехияСША
 
 
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