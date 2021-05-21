https://ria.ru/20210521/brest-1733269937.html
Участников беспорядков в Бресте приговорили к лишению свободы
Участников беспорядков в Бресте приговорили к лишению свободы - РИА Новости, 21.05.2021
Участников беспорядков в Бресте приговорили к лишению свободы
Суд в белорусском Бресте вынес обвинительный приговор 13 участникам беспорядков в августе в Бресте, приговорив их к лишению свободы, сообщается в пятницу на... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:08
2021-05-21T12:08
2021-05-21T12:08
протесты в белоруссии
кгб белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
брест
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575980674_0:51:1000:614_1920x0_80_0_0_10332890a8758766eaf20111ab8cd469.jpg
МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Суд в белорусском Бресте вынес обвинительный приговор 13 участникам беспорядков в августе в Бресте, приговорив их к лишению свободы, сообщается в пятницу на сайте генеральной прокуратуры страны."Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 13 жителей Бреста и области, которым инкриминировано участие в массовых беспорядках. Одному из обвиняемых дополнительно инкриминировано хулиганство", - говорится в сообщении.Согласно ему, суд постановил обвинительный приговор. "За участие в массовых беспорядках … и хулиганство (один обвиняемый – ред.) всем назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а двум несовершеннолетним – 3 года 6 месяцев каждому с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.Отмечается, что 13 обвиняемых 10-11 августа 2020 года в центре Бреста приняли участие в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием, погромами и уничтожением имущества. После чего они применили насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел, это выразилось в нанесении им ударов руками, ногами и различными предметами. "Для этого были использованы палки, урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия. При этом обвиняемые умышленно уничтожили и повредили другое имущество, принадлежавшее физическим и юридическим лицам, в том числе районному отделу внутренних дел", - говорится в сообщении. Один из обвиняемых из хулиганских побуждений 9 августа 2020 года повредил грузовой специальный автомобиль УВД Брестского облисполкома.Общая сумма причиненного ущерба превысила 9,5 тысячи долларов. Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с виновных имущественного ущерба, отмечается в сообщении"Двое обвиняемых полностью признали свою вину, одиннадцать, среди которых двое – несовершеннолетние, вину не признали… Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210419/belorussiya-1728909434.html
https://ria.ru/20210311/belorussiya-1600720088.html
https://ria.ru/20210114/belorussiya-1593092541.html
белоруссия
брест
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575980674_58:0:943:664_1920x0_80_0_0_dbd0c720bfa3798d1a834c294881e2a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, брест, в мире
МИНСК, 21 мая – РИА Новости.
Суд в белорусском Бресте вынес обвинительный приговор 13 участникам беспорядков в августе в Бресте
, приговорив их к лишению свободы, сообщается в пятницу на сайте генеральной прокуратуры страны.
"Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 13 жителей Бреста и области, которым инкриминировано участие в массовых беспорядках. Одному из обвиняемых дополнительно инкриминировано хулиганство", - говорится в сообщении.
Согласно ему, суд постановил обвинительный приговор. "За участие в массовых беспорядках … и хулиганство (один обвиняемый – ред.) всем назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а двум несовершеннолетним – 3 года 6 месяцев каждому с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 13 обвиняемых 10-11 августа 2020 года в центре Бреста приняли участие в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием, погромами и уничтожением имущества. После чего они применили насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел, это выразилось в нанесении им ударов руками, ногами и различными предметами. "Для этого были использованы палки, урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия. При этом обвиняемые умышленно уничтожили и повредили другое имущество, принадлежавшее физическим и юридическим лицам, в том числе районному отделу внутренних дел", - говорится в сообщении. Один из обвиняемых из хулиганских побуждений 9 августа 2020 года повредил грузовой специальный автомобиль УВД Брестского облисполкома.
Общая сумма причиненного ущерба превысила 9,5 тысячи долларов. Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с виновных имущественного ущерба, отмечается в сообщении
"Двое обвиняемых полностью признали свою вину, одиннадцать, среди которых двое – несовершеннолетние, вину не признали… Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.
После прошедших в Белоруссии
9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко
, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии
11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.