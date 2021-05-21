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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210521/brest-1733269937.html
Участников беспорядков в Бресте приговорили к лишению свободы
Участников беспорядков в Бресте приговорили к лишению свободы - РИА Новости, 21.05.2021
Участников беспорядков в Бресте приговорили к лишению свободы
Суд в белорусском Бресте вынес обвинительный приговор 13 участникам беспорядков в августе в Бресте, приговорив их к лишению свободы, сообщается в пятницу на... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:08
2021-05-21T12:08
протесты в белоруссии
кгб белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
брест
в мире
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МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Суд в белорусском Бресте вынес обвинительный приговор 13 участникам беспорядков в августе в Бресте, приговорив их к лишению свободы, сообщается в пятницу на сайте генеральной прокуратуры страны."Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 13 жителей Бреста и области, которым инкриминировано участие в массовых беспорядках. Одному из обвиняемых дополнительно инкриминировано хулиганство", - говорится в сообщении.Согласно ему, суд постановил обвинительный приговор. "За участие в массовых беспорядках … и хулиганство (один обвиняемый – ред.) всем назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а двум несовершеннолетним – 3 года 6 месяцев каждому с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.Отмечается, что 13 обвиняемых 10-11 августа 2020 года в центре Бреста приняли участие в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием, погромами и уничтожением имущества. После чего они применили насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел, это выразилось в нанесении им ударов руками, ногами и различными предметами. "Для этого были использованы палки, урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия. При этом обвиняемые умышленно уничтожили и повредили другое имущество, принадлежавшее физическим и юридическим лицам, в том числе районному отделу внутренних дел", - говорится в сообщении. Один из обвиняемых из хулиганских побуждений 9 августа 2020 года повредил грузовой специальный автомобиль УВД Брестского облисполкома.Общая сумма причиненного ущерба превысила 9,5 тысячи долларов. Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с виновных имущественного ущерба, отмечается в сообщении"Двое обвиняемых полностью признали свою вину, одиннадцать, среди которых двое – несовершеннолетние, вину не признали… Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210419/belorussiya-1728909434.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, брест, в мире

Участников беспорядков в Бресте приговорили к лишению свободы

12:08 21.05.2021
 
© Sputnik / Светлана ЯценюкАкция протеста в Бресте
Акция протеста в Бресте - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Sputnik / Светлана Яценюк
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Суд в белорусском Бресте вынес обвинительный приговор 13 участникам беспорядков в августе в Бресте, приговорив их к лишению свободы, сообщается в пятницу на сайте генеральной прокуратуры страны.
"Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 13 жителей Бреста и области, которым инкриминировано участие в массовых беспорядках. Одному из обвиняемых дополнительно инкриминировано хулиганство", - говорится в сообщении.
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Согласно ему, суд постановил обвинительный приговор. "За участие в массовых беспорядках … и хулиганство (один обвиняемый – ред.) всем назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а двум несовершеннолетним – 3 года 6 месяцев каждому с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 13 обвиняемых 10-11 августа 2020 года в центре Бреста приняли участие в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием, погромами и уничтожением имущества. После чего они применили насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел, это выразилось в нанесении им ударов руками, ногами и различными предметами. "Для этого были использованы палки, урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия. При этом обвиняемые умышленно уничтожили и повредили другое имущество, принадлежавшее физическим и юридическим лицам, в том числе районному отделу внутренних дел", - говорится в сообщении. Один из обвиняемых из хулиганских побуждений 9 августа 2020 года повредил грузовой специальный автомобиль УВД Брестского облисполкома.
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Общая сумма причиненного ущерба превысила 9,5 тысячи долларов. Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с виновных имущественного ущерба, отмечается в сообщении
"Двое обвиняемых полностью признали свою вину, одиннадцать, среди которых двое – несовершеннолетние, вину не признали… Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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