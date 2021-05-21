https://ria.ru/20210521/borzhomi-1733410523.html
Производство "Боржоми" в Грузии не работает четвертый день
Производство "Боржоми" в Грузии не работает четвертый день - РИА Новости, 21.05.2021
Производство "Боржоми" в Грузии не работает четвертый день
Руководство и сотрудники компании минеральной воды "Боржоми" не могут договориться из-за забастовки последних, производство напитков прекращено четвертый день,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T23:56
2021-05-21T23:56
2021-05-21T23:56
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ТБИЛИСИ, 21 мая - РИА Новости. Руководство и сотрудники компании минеральной воды "Боржоми" не могут договориться из-за забастовки последних, производство напитков прекращено четвертый день, передает корреспондент РИА Новости.Информация о том, что работники первого и второго Боржомского разливочного завода объявили забастовку, стала известна во вторник. Бастующие сотрудники компании требуют повышения заработной платы, выходных и оплаты сверхурочных. С такими же требованиями вслед за коллегами из Боржоми бастовать на днях начали сотрудники завода известной грузинской минеральной воды "Набеглави" и работники компании по производству муки в регионе Гурия "Гурия экспресс".Основной причиной, по которой руководство и работники "Боржоми" не могут прийти к согласию, являются профсоюзы. Администрация компании несколько раз обнародовала официальное заявление, в котором отмечает готовность начать переговоры с бастующими и удовлетворить их требования, однако без участия в них профсоюзов, которые, по утверждению компании, применяют деструктивные действия. При этом бастующие отказываются от переговоров без участия членов Объединения профсоюзов и акции протестов прекращать не планируют.Митингующие в городе Боржоми проводят систематичные шествия по городу, по данным телекомпании "Рустави 2", некоторые из них так же расставили палатки у заводов. Протестующие утверждают, что забастовку объявили около 400 сотрудников."В выходные дни акции будут приостановлены, но в понедельник протест перерастет в более крупные масштабы и продолжится до выполнения наших требований", - заявил в эфире телекомпании "Формула" один из бастующих работников.
https://ria.ru/20210519/granitsy-1733049831.html
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РИА Новости
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рустави 2, гурия, в мире
ТБИЛИСИ, 21 мая - РИА Новости. Руководство и сотрудники компании минеральной воды "Боржоми" не могут договориться из-за забастовки последних, производство напитков прекращено четвертый день, передает корреспондент РИА Новости.
Информация о том, что работники первого и второго Боржомского разливочного завода объявили забастовку, стала известна во вторник. Бастующие сотрудники компании требуют повышения заработной платы, выходных и оплаты сверхурочных. С такими же требованиями вслед за коллегами из Боржоми бастовать на днях начали сотрудники завода известной грузинской минеральной воды "Набеглави" и работники компании по производству муки в регионе Гурия
"Гурия экспресс".
Основной причиной, по которой руководство и работники "Боржоми" не могут прийти к согласию, являются профсоюзы. Администрация компании несколько раз обнародовала официальное заявление, в котором отмечает готовность начать переговоры с бастующими и удовлетворить их требования, однако без участия в них профсоюзов, которые, по утверждению компании, применяют деструктивные действия. При этом бастующие отказываются от переговоров без участия членов Объединения профсоюзов и акции протестов прекращать не планируют.
Митингующие в городе Боржоми проводят систематичные шествия по городу, по данным телекомпании "Рустави 2
", некоторые из них так же расставили палатки у заводов. Протестующие утверждают, что забастовку объявили около 400 сотрудников.
"В выходные дни акции будут приостановлены, но в понедельник протест перерастет в более крупные масштабы и продолжится до выполнения наших требований", - заявил в эфире телекомпании "Формула" один из бастующих работников.