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https://ria.ru/20210521/bolgary-1733227849.html
Болгары высмеяли решение США по "Северному потоку — 2"
Болгары высмеяли решение США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.05.2021
Болгары высмеяли решение США по "Северному потоку — 2"
Болгарское издание "Дневник" опубликовало статью о том, что США отказались вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T06:22
2021-05-21T10:12
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
газпром
джо байден
виктор зубков
сша
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Болгарское издание "Дневник" опубликовало статью о том, что США отказались вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода "Северный поток — 2". Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь проект будет трудно остановить.Новость вызвала бурный отклик со стороны читателей издания "Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России!", - написал Тошо Кочев."Как и ожидалось, дед (президент США Джо Байден – Прим. ред.) оказался русской "шестеркой", - выразил мнение Капанар."Шерхан поджал хвост", - поддержал предыдущего комментатора Domino."США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит", - считает mso011053684."Ожидаемо. Следующий шаг Байдена – вернуть Аляску русским", - резюмировал tacheaux."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году.Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия
балтийское море
сша
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Кадры работ по укладке труб "Северный поток-2" в Балтийском море
Флагман строительной флотилии газопровода "Северный поток ‑ 2" Pioneering Spirit. Это крупнейшее в мире трубоукладочное судно ведет круглосуточную работу в Балтийском море, укладывая в среднем три километра труб в день.
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, газпром, джо байден, виктор зубков, сша, литва

Болгары высмеяли решение США по "Северному потоку — 2"

06:22 21.05.2021 (обновлено: 10:12 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Болгарское издание "Дневник" опубликовало статью о том, что США отказались вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода "Северный поток — 2". Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь проект будет трудно остановить.
Новость вызвала бурный отклик со стороны читателей издания
"Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России!", - написал Тошо Кочев.
"Как и ожидалось, дед (президент США Джо Байден – Прим. ред.) оказался русской "шестеркой", - выразил мнение Капанар.
"Шерхан поджал хвост", - поддержал предыдущего комментатора Domino.
"США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит", - считает mso011053684.
"Ожидаемо. Следующий шаг Байдена – вернуть Аляску русским", - резюмировал tacheaux.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 15:11
В Германии заявили о поражении США в борьбе с Россией
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году.
Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромДжо БайденВиктор ЗубковСШАЛитва
 
 
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