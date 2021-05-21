https://ria.ru/20210521/bolgary-1733227849.html

Болгары высмеяли решение США по "Северному потоку — 2"

Болгары высмеяли решение США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.05.2021

Болгары высмеяли решение США по "Северному потоку — 2"

Болгарское издание "Дневник" опубликовало статью о том, что США отказались вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T06:22

2021-05-21T06:22

2021-05-21T10:12

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

газпром

джо байден

виктор зубков

сша

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Болгарское издание "Дневник" опубликовало статью о том, что США отказались вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода "Северный поток — 2". Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь проект будет трудно остановить.Новость вызвала бурный отклик со стороны читателей издания "Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России!", - написал Тошо Кочев."Как и ожидалось, дед (президент США Джо Байден – Прим. ред.) оказался русской "шестеркой", - выразил мнение Капанар."Шерхан поджал хвост", - поддержал предыдущего комментатора Domino."США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит", - считает mso011053684."Ожидаемо. Следующий шаг Байдена – вернуть Аляску русским", - резюмировал tacheaux."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году.Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210520/porazhenie-1733144937.html

россия

балтийское море

сша

литва

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Кадры работ по укладке труб "Северный поток-2" в Балтийском море Флагман строительной флотилии газопровода "Северный поток ‑ 2" Pioneering Spirit. Это крупнейшее в мире трубоукладочное судно ведет круглосуточную работу в Балтийском море, укладывая в среднем три километра труб в день. 2021-05-21T06:22 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, газпром, джо байден, виктор зубков, сша, литва