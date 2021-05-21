https://ria.ru/20210521/boeing-1733225737.html

СМИ: канадский суд постановил, что Иран совершил теракт, сбив Boeing

СМИ: канадский суд постановил, что Иран совершил теракт, сбив Boeing - РИА Новости, 21.05.2021

СМИ: канадский суд постановил, что Иран совершил теракт, сбив Boeing

Суд канадской провинции Онтарио постановил, что Иран, сбив Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", совершил теракт, сообщает телеканал Global News. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T04:40

2021-05-21T04:40

2021-05-21T04:40

крушение украинского самолета в иране

канада

иран

украина

в мире

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Суд канадской провинции Онтарио постановил, что Иран, сбив Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", совершил теракт, сообщает телеканал Global News.Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Суд постановил, что "с учетом всех вероятностей" атака Ирана являлась намеренной.Сообщается, что суд принял это решение, основываясь на мнении двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что Иран знал, что воздушное судно является гражданским самолетом.Согласно Global News, члены семей погибших могут потребовать от Ирана компенсацию.

https://ria.ru/20210317/krushenie-1601721510.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210223/boeing-1598689477.html

канада

иран

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение украинского самолета в иране, канада, иран, украина, в мире