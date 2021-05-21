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СМИ: канадский суд постановил, что Иран совершил теракт, сбив Boeing
СМИ: канадский суд постановил, что Иран совершил теракт, сбив Boeing - РИА Новости, 21.05.2021
СМИ: канадский суд постановил, что Иран совершил теракт, сбив Boeing
Суд канадской провинции Онтарио постановил, что Иран, сбив Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", совершил теракт, сообщает телеканал Global News. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T04:40
2021-05-21T04:40
крушение украинского самолета в иране
канада
иран
украина
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Суд канадской провинции Онтарио постановил, что Иран, сбив Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", совершил теракт, сообщает телеканал Global News.Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Суд постановил, что "с учетом всех вероятностей" атака Ирана являлась намеренной.Сообщается, что суд принял это решение, основываясь на мнении двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что Иран знал, что воздушное судно является гражданским самолетом.Согласно Global News, члены семей погибших могут потребовать от Ирана компенсацию.
https://ria.ru/20210317/krushenie-1601721510.html
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крушение украинского самолета в иране, канада, иран, украина, в мире

СМИ: канадский суд постановил, что Иран совершил теракт, сбив Boeing

04:40 21.05.2021
 
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / Перейти в фотобанкНа месте крушения пассажирского лайнера Международных авиалиний Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Международных авиалиний Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Суд канадской провинции Онтарио постановил, что Иран, сбив Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", совершил теракт, сообщает телеканал Global News.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 21:27
Глава МИД Украины Кулеба раскритиковал отчет Ирана о крушении Boeing
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
"Истцы установили, что, сбив (самолет) рейса 752, ответчики (Иран) совершили теракт, это представляет собой террористическую деятельность", - заявил судья Эдвард Белобаба.
Суд постановил, что "с учетом всех вероятностей" атака Ирана являлась намеренной.
Сообщается, что суд принял это решение, основываясь на мнении двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что Иран знал, что воздушное судно является гражданским самолетом.
Согласно Global News, члены семей погибших могут потребовать от Ирана компенсацию.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 22:19
В ООН указали на нестыковки в данных Ирана по крушению Boeing 737
 
Крушение украинского самолета в ИранеКанадаИранУкраинаВ мире
 
 
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