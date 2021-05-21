СМИ: канадский суд постановил, что Иран совершил теракт, сбив Boeing
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / Перейти в фотобанкНа месте крушения пассажирского лайнера Международных авиалиний Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Суд канадской провинции Онтарио постановил, что Иран, сбив Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", совершил теракт, сообщает телеканал Global News.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
"Истцы установили, что, сбив (самолет) рейса 752, ответчики (Иран) совершили теракт, это представляет собой террористическую деятельность", - заявил судья Эдвард Белобаба.
Суд постановил, что "с учетом всех вероятностей" атака Ирана являлась намеренной.
Сообщается, что суд принял это решение, основываясь на мнении двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что Иран знал, что воздушное судно является гражданским самолетом.
Согласно Global News, члены семей погибших могут потребовать от Ирана компенсацию.
23 февраля, 22:19В ООН указали на нестыковки в данных Ирана по крушению Boeing 737