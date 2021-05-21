https://ria.ru/20210521/blinken-1733270258.html

"Был очень откровенен": Лавров рассказал о разговоре с Блинкеном

"Был очень откровенен": Лавров рассказал о разговоре с Блинкеном - РИА Новости, 21.05.2021

"Был очень откровенен": Лавров рассказал о разговоре с Блинкеном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном на встрече в Рейкьявике был откровенным. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T12:09

2021-05-21T12:09

2021-05-21T12:24

энтони блинкен

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном на встрече в Рейкьявике был откровенным.Первая личная встреча Лаврова и Блинкена прошла 19 мая в Рейкьявике на полях министерского заседания Арктического совета."Мы о многом говорили позавчера в Исландии с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Я был очень откровенен, он тоже, и слушал внимательно, и излагал свои позиции, которые, как вы знаете, постоянно включают в себя претензии к России по поводу то вмешательства в выборы, то по поводу хакерских взломов каких-то важных систем. Но я напомнил ему, что все эти годы, когда обвинения звучали, мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательства хотя бы одного из этих наших деяний", - сказал Лавров в ходе марафона "Новое знание".Однако, добавил Лавров, за все годы никаких доказательств "вины" России никто не представил.

https://ria.ru/20210520/amerikantsy-1733129226.html

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энтони блинкен, сергей лавров, в мире