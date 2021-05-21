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"Был очень откровенен": Лавров рассказал о разговоре с Блинкеном
"Был очень откровенен": Лавров рассказал о разговоре с Блинкеном - РИА Новости, 21.05.2021
"Был очень откровенен": Лавров рассказал о разговоре с Блинкеном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном на встрече в Рейкьявике был откровенным. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:09
2021-05-21T12:24
энтони блинкен
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном на встрече в Рейкьявике был откровенным.Первая личная встреча Лаврова и Блинкена прошла 19 мая в Рейкьявике на полях министерского заседания Арктического совета."Мы о многом говорили позавчера в Исландии с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Я был очень откровенен, он тоже, и слушал внимательно, и излагал свои позиции, которые, как вы знаете, постоянно включают в себя претензии к России по поводу то вмешательства в выборы, то по поводу хакерских взломов каких-то важных систем. Но я напомнил ему, что все эти годы, когда обвинения звучали, мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательства хотя бы одного из этих наших деяний", - сказал Лавров в ходе марафона "Новое знание".Однако, добавил Лавров, за все годы никаких доказательств "вины" России никто не представил.
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энтони блинкен, сергей лавров, в мире

"Был очень откровенен": Лавров рассказал о разговоре с Блинкеном

12:09 21.05.2021 (обновлено: 12:24 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном на встрече в Рейкьявике был откровенным.
Первая личная встреча Лаврова и Блинкена прошла 19 мая в Рейкьявике на полях министерского заседания Арктического совета.
"Мы о многом говорили позавчера в Исландии с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Я был очень откровенен, он тоже, и слушал внимательно, и излагал свои позиции, которые, как вы знаете, постоянно включают в себя претензии к России по поводу то вмешательства в выборы, то по поводу хакерских взломов каких-то важных систем. Но я напомнил ему, что все эти годы, когда обвинения звучали, мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательства хотя бы одного из этих наших деяний", - сказал Лавров в ходе марафона "Новое знание".
Однако, добавил Лавров, за все годы никаких доказательств "вины" России никто не представил.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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