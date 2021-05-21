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Sunday Times назвала Усманова самым щедрым благотворителем за 20 лет
Sunday Times назвала Усманова самым щедрым благотворителем за 20 лет - РИА Новости, 21.05.2021
Sunday Times назвала Усманова самым щедрым благотворителем за 20 лет
Российский бизнесмен Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") признан самым щедрым благотворителем по данным нового рейтинга богатейших людей Великобритании... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:37
2021-05-21T15:31
россия
sunday times
letterone
андрей андреев
тольяттиазот
михаил фридман
роман абрамович
узбекистан
италия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российский бизнесмен Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") признан самым щедрым благотворителем по данным нового рейтинга богатейших людей Великобритании Rich List британской газеты Sunday Times.Газета пишет, что только в 2020 году он и его компании направили на благотворительность 500 миллионов фунтов (706 миллионов долларов), а общая сумма пожертвований Усманова за все годы рейтинга Rich List превышает 4,2 миллиарда фунтов (5,9 миллиарда долларов). Издание добавляет, что по данным на конец 2020 года миллиардер направил на борьбу с COVID-19 в России, Узбекистане и Италии 134,2 миллиона фунтов стерлингов (190 миллионов долларов)."Пожертвовав свыше 4,2 миллиарда фунтов лично и через свой бизнес за 20-летнюю историю рейтинга Sunday Times Giving List, 67-летний Усманов является самым щедрым филантропом из списка богатых людей Rich List, который пожертвовал более 500 миллионов фунтов стерлингов только за последний год", - написала газета.В целом в рейтинг Rich List входят 250 богатейших людей Великобритании, из которых в текущем году 15 россиян. Так, сам Усманов расположился среди россиян выше всех - он занял шестое место, поднявшись на одну строчку в сравнении с рейтингом 2020 года, газета оценивает его состояние в 13,406 миллиарда фунтов. Восьмое место в списке Sunday Times занял Роман Абрамович (Evraz) с состоянием 12,1 миллиарда фунтов. В первой двадцатке оказались также основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман (11-е место, состояние - 10,8 миллиарда фунтов ), член совета директоров LetterOne и наблюдательного совета "Альфа-Групп" Герман Хан (20-е место, 7,2 миллиарда фунтов).На 26-м месте стоит бывший замминистра связи России Денис Свердлов с состоянием в 6,1 миллиарда фунтов. На 32-й строчке рейтинга основатели игровой студии Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы с состоянием 5,6 миллиарда фунтов, на 34-м месте расположился акционер LetterOne Holdings и активов консорциума "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев (5,5 миллиарда фунтов).Гораздо ниже в рейтинге расположились создатель приложений для знакомств Badoo Андрей Андреев, жена экс-мэра Юрия Лужкова Москвы Елена Батурина и глава финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский, а также бывший директор "Тольяттиазота" Владимир Махлай.Возглавил список богатейших людей Великобритании Sunday Times бизнесмен и филантроп Леонард Блаватник, который за год поднялся с четвертого места на первое. Его состояние оценивается в 23 миллиарда фунтов.
https://ria.ru/20210304/investitsii-1599934693.html
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россия, sunday times, letterone, андрей андреев, тольяттиазот, михаил фридман, роман абрамович, узбекистан, италия

Sunday Times назвала Усманова самым щедрым благотворителем за 20 лет

14:37 21.05.2021 (обновлено: 15:31 21.05.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт"Основатель фонда "Искусство, наука и спорт" Алишер Усманов
Основатель фонда Искусство, наука и спорт Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российский бизнесмен Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") признан самым щедрым благотворителем по данным нового рейтинга богатейших людей Великобритании Rich List британской газеты Sunday Times.
Газета пишет, что только в 2020 году он и его компании направили на благотворительность 500 миллионов фунтов (706 миллионов долларов), а общая сумма пожертвований Усманова за все годы рейтинга Rich List превышает 4,2 миллиарда фунтов (5,9 миллиарда долларов). Издание добавляет, что по данным на конец 2020 года миллиардер направил на борьбу с COVID-19 в России, Узбекистане и Италии 134,2 миллиона фунтов стерлингов (190 миллионов долларов).
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"Пожертвовав свыше 4,2 миллиарда фунтов лично и через свой бизнес за 20-летнюю историю рейтинга Sunday Times Giving List, 67-летний Усманов является самым щедрым филантропом из списка богатых людей Rich List, который пожертвовал более 500 миллионов фунтов стерлингов только за последний год", - написала газета.
В целом в рейтинг Rich List входят 250 богатейших людей Великобритании, из которых в текущем году 15 россиян. Так, сам Усманов расположился среди россиян выше всех - он занял шестое место, поднявшись на одну строчку в сравнении с рейтингом 2020 года, газета оценивает его состояние в 13,406 миллиарда фунтов. Восьмое место в списке Sunday Times занял Роман Абрамович (Evraz) с состоянием 12,1 миллиарда фунтов. В первой двадцатке оказались также основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман (11-е место, состояние - 10,8 миллиарда фунтов ), член совета директоров LetterOne и наблюдательного совета "Альфа-Групп" Герман Хан (20-е место, 7,2 миллиарда фунтов).
На 26-м месте стоит бывший замминистра связи России Денис Свердлов с состоянием в 6,1 миллиарда фунтов. На 32-й строчке рейтинга основатели игровой студии Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы с состоянием 5,6 миллиарда фунтов, на 34-м месте расположился акционер LetterOne Holdings и активов консорциума "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев (5,5 миллиарда фунтов).
Гораздо ниже в рейтинге расположились создатель приложений для знакомств Badoo Андрей Андреев, жена экс-мэра Юрия Лужкова Москвы Елена Батурина и глава финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский, а также бывший директор "Тольяттиазота" Владимир Махлай.
Возглавил список богатейших людей Великобритании Sunday Times бизнесмен и филантроп Леонард Блаватник, который за год поднялся с четвертого места на первое. Его состояние оценивается в 23 миллиарда фунтов.
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