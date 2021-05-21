https://ria.ru/20210521/benzin-1733405990.html

Минэнерго отреагировало на сообщения о риске дефицита бензина

Минэнерго отреагировало на сообщения о риске дефицита бензина - РИА Новости, 22.05.2021

Минэнерго отреагировало на сообщения о риске дефицита бензина

Министерство энергетики России дало рекомендацию нефтяным компаниям нарастить поставки бензина на биржу в ближайшее время из-за сезонного роста спроса,... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-21T22:25

2021-05-21T22:25

2021-05-22T00:55

павел сорокин

аи-92

аи-95

россия

цены на нефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министерство энергетики России дало рекомендацию нефтяным компаниям нарастить поставки бензина на биржу в ближайшее время из-за сезонного роста спроса, рассказал замглавы ведомства Павел Сорокин.Ранее Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных трейдеров) в письме вице-премьеру Александру Новаку предупредил, что в сезон отпусков на российском внутреннем рынке из-за роста спроса может начаться дефицит бензина. В первую очередь это касается АИ-95.Как отметил Сорокин, спрос на бензин растет в сезон ежегодно, в связи с чем Министерство энергетики рекомендует нарастить поставки топлива в мае - начале июня. Замглавы ведомства подчеркнул, что ситуация на топливном рынке отслеживается постоянно, а объем производства бензина удовлетворяет спрос на него. В Министерстве энергетики прогнозируют, что топливные цены на бирже стабилизируются после того, как завершится период повышенного спроса,, также на это окажут влияние выплаты по демпферному механизму. Запрет на экспортные поставки топлива ведомство считает крайней мерой.Биржевые цены на бензин марки АИ-92 растут с середины декабря, они поднялись на 20,8%, АИ-95 — на 27,5%. В среду в Минэнерго отмечали, что текущее производство топлива полностью удовлетворяет внутренний рынок, исключая дефицит. По данным ведомства, НПЗ нарастили запасы бензина в России до 1,7 миллиона тонн и увеличили выпуск топлива.

https://ria.ru/20210521/benzin-1733398239.html

https://ria.ru/20210426/tpu-1729819676.html

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павел сорокин, аи-92, аи-95, россия, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика