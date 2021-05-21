Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210521/benzin-1733398239.html
"Российский топливный союз" предупредил о риске дефицита бензина в курортный сезон
"Российский топливный союз" предупредил о риске дефицита бензина в курортный сезон - РИА Новости, 21.05.2021
"Российский топливный союз" предупредил о риске дефицита бензина в курортный сезон
В сезон отпусков на российском внутреннем рынке может начаться дефицит бензина, об этом предупредил Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T20:33
2021-05-21T23:50
ртс
россия
цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
александр новак
аи-95
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570593587_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_cf785ac6a1851b675ae1d13682ebf639.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В сезон отпусков на российском внутреннем рынке может начаться дефицит бензина, об этом предупредил Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных трейдеров) в письме вице-премьеру Александру Новаку. Документ есть в распоряжении РИА Новости."На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых правительством России мер по стимулированию развития внутреннего туризма приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину АИ-95", — говорится в письме.Как считают в РТС, отсутствие срочных мер по насыщению топливом внутреннего рынка может спровоцировать дефицит и дальнейший рост оптовых цен или появление "суррогатов для замещения недостающих объемов".В РТС напомнили о проблеме маржинальной доходности розничного бизнеса: минимальный уровень, необходимый для уплаты налогов и компенсации эксплуатационных затрат, должен быть 10-12% от розничной цены. Но фактически показатель в 2021 году был на порядок ниже, говорится в письме. Как указали в союзе, нужно принять меры для снижения оптовых цен на топливо, обеспечить безубыточность бизнеса, что позволит удержать цены в пределах инфляции и в рознице. В этом письме, как ранее сообщало агентство, РТС предлагает ряд шагов в этом направлении — вплоть до запрета экспорта бензина до 1 октября.Биржевые цены на бензин марки АИ-92 растут с середины декабря, они поднялись на 20,8%, АИ-95 — на 27,5%. В среду в Минэнерго отмечали, что текущее производство топлива полностью удовлетворяет внутренний рынок, исключая дефицит. По данным ведомства, НПЗ нарастили запасы бензина в России до 1,7 миллиона тонн и увеличили выпуск топлива.В пятницу Минэнерго сообщило, что цены на топливо на бирже стабилизируются после спада ажиотажа. На фоне повышенного сезонного спроса ведомство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня. При этом, как подчеркнул замминистра энергетики Павел Сорокин, временный запрет на экспорт топлива рассматривают только в качестве крайней меры.
https://ria.ru/20210520/tseny-1733054554.html
https://ria.ru/20210426/tpu-1729819676.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570593587_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_6d779c49a6437d162393a4b4f4f10880.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ртс, россия, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, александр новак, аи-95, экономика

"Российский топливный союз" предупредил о риске дефицита бензина в курортный сезон

20:33 21.05.2021 (обновлено: 23:50 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В сезон отпусков на российском внутреннем рынке может начаться дефицит бензина, об этом предупредил Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных трейдеров) в письме вице-премьеру Александру Новаку. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
"На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых правительством России мер по стимулированию развития внутреннего туризма приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину АИ-95", — говорится в письме.
Заправщик заправляет автомобиль на АЗС - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 00:43
Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
Как считают в РТС, отсутствие срочных мер по насыщению топливом внутреннего рынка может спровоцировать дефицит и дальнейший рост оптовых цен или появление "суррогатов для замещения недостающих объемов".
В РТС напомнили о проблеме маржинальной доходности розничного бизнеса: минимальный уровень, необходимый для уплаты налогов и компенсации эксплуатационных затрат, должен быть 10-12% от розничной цены. Но фактически показатель в 2021 году был на порядок ниже, говорится в письме. Как указали в союзе, нужно принять меры для снижения оптовых цен на топливо, обеспечить безубыточность бизнеса, что позволит удержать цены в пределах инфляции и в рознице. В этом письме, как ранее сообщало агентство, РТС предлагает ряд шагов в этом направлении — вплоть до запрета экспорта бензина до 1 октября.
Биржевые цены на бензин марки АИ-92 растут с середины декабря, они поднялись на 20,8%, АИ-95 — на 27,5%. В среду в Минэнерго отмечали, что текущее производство топлива полностью удовлетворяет внутренний рынок, исключая дефицит. По данным ведомства, НПЗ нарастили запасы бензина в России до 1,7 миллиона тонн и увеличили выпуск топлива.
В пятницу Минэнерго сообщило, что цены на топливо на бирже стабилизируются после спада ажиотажа. На фоне повышенного сезонного спроса ведомство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня. При этом, как подчеркнул замминистра энергетики Павел Сорокин, временный запрет на экспорт топлива рассматривают только в качестве крайней меры.
Канипа Ибраева в лаборатории ТПУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 03:00Наука
В России придумали, как сделать топливо из пшеничных отрубей
 
РТСРоссияЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-92Александр НовакАИ-95Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет
02:21На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского
02:19В Перу разбился полицейский вертолет
02:17Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку
02:11Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО
02:11Россиянам назвали главное правило должника
01:43Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ
01:39Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
01:31Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы
01:16Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств
01:15Названа опасность горячего душа
01:12При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек
00:48Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов
00:45Блинкен пообещал Аббасу гумпомощь для сектора Газа
00:12Космонавты, которые сыграют на МКС в фильме "Вызов", прочли сценарий
00:08В Роттердаме пройдет финал "Евровидения"
23:56Производство "Боржоми" в Грузии не работает четвертый день
23:55Захарова рассказала о теме Украины в диалоге с США
23:46Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса
23:27СМИ сообщили о самоубийстве главаря "Боко Харам"*
Лента новостейМолния