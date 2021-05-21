https://ria.ru/20210521/benzin-1733398239.html

"Российский топливный союз" предупредил о риске дефицита бензина в курортный сезон

"Российский топливный союз" предупредил о риске дефицита бензина в курортный сезон - РИА Новости, 21.05.2021

"Российский топливный союз" предупредил о риске дефицита бензина в курортный сезон

В сезон отпусков на российском внутреннем рынке может начаться дефицит бензина, об этом предупредил Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T20:33

2021-05-21T20:33

2021-05-21T23:50

ртс

россия

цены на нефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-92

александр новак

аи-95

экономика

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В сезон отпусков на российском внутреннем рынке может начаться дефицит бензина, об этом предупредил Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных трейдеров) в письме вице-премьеру Александру Новаку. Документ есть в распоряжении РИА Новости."На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых правительством России мер по стимулированию развития внутреннего туризма приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину АИ-95", — говорится в письме.Как считают в РТС, отсутствие срочных мер по насыщению топливом внутреннего рынка может спровоцировать дефицит и дальнейший рост оптовых цен или появление "суррогатов для замещения недостающих объемов".В РТС напомнили о проблеме маржинальной доходности розничного бизнеса: минимальный уровень, необходимый для уплаты налогов и компенсации эксплуатационных затрат, должен быть 10-12% от розничной цены. Но фактически показатель в 2021 году был на порядок ниже, говорится в письме. Как указали в союзе, нужно принять меры для снижения оптовых цен на топливо, обеспечить безубыточность бизнеса, что позволит удержать цены в пределах инфляции и в рознице. В этом письме, как ранее сообщало агентство, РТС предлагает ряд шагов в этом направлении — вплоть до запрета экспорта бензина до 1 октября.Биржевые цены на бензин марки АИ-92 растут с середины декабря, они поднялись на 20,8%, АИ-95 — на 27,5%. В среду в Минэнерго отмечали, что текущее производство топлива полностью удовлетворяет внутренний рынок, исключая дефицит. По данным ведомства, НПЗ нарастили запасы бензина в России до 1,7 миллиона тонн и увеличили выпуск топлива.В пятницу Минэнерго сообщило, что цены на топливо на бирже стабилизируются после спада ажиотажа. На фоне повышенного сезонного спроса ведомство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня. При этом, как подчеркнул замминистра энергетики Павел Сорокин, временный запрет на экспорт топлива рассматривают только в качестве крайней меры.

https://ria.ru/20210520/tseny-1733054554.html

https://ria.ru/20210426/tpu-1729819676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ртс, россия, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, александр новак, аи-95, экономика