"Российский топливный союз" предупредил о риске дефицита бензина в курортный сезон
20:33 21.05.2021 (обновлено: 23:50 21.05.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В сезон отпусков на российском внутреннем рынке может начаться дефицит бензина, об этом предупредил Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных трейдеров) в письме вице-премьеру Александру Новаку. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
"На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых правительством России мер по стимулированию развития внутреннего туризма приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину АИ-95", — говорится в письме.
Как считают в РТС, отсутствие срочных мер по насыщению топливом внутреннего рынка может спровоцировать дефицит и дальнейший рост оптовых цен или появление "суррогатов для замещения недостающих объемов".
В РТС напомнили о проблеме маржинальной доходности розничного бизнеса: минимальный уровень, необходимый для уплаты налогов и компенсации эксплуатационных затрат, должен быть 10-12% от розничной цены. Но фактически показатель в 2021 году был на порядок ниже, говорится в письме. Как указали в союзе, нужно принять меры для снижения оптовых цен на топливо, обеспечить безубыточность бизнеса, что позволит удержать цены в пределах инфляции и в рознице. В этом письме, как ранее сообщало агентство, РТС предлагает ряд шагов в этом направлении — вплоть до запрета экспорта бензина до 1 октября.
Биржевые цены на бензин марки АИ-92 растут с середины декабря, они поднялись на 20,8%, АИ-95 — на 27,5%. В среду в Минэнерго отмечали, что текущее производство топлива полностью удовлетворяет внутренний рынок, исключая дефицит. По данным ведомства, НПЗ нарастили запасы бензина в России до 1,7 миллиона тонн и увеличили выпуск топлива.
В пятницу Минэнерго сообщило, что цены на топливо на бирже стабилизируются после спада ажиотажа. На фоне повышенного сезонного спроса ведомство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня. При этом, как подчеркнул замминистра энергетики Павел Сорокин, временный запрет на экспорт топлива рассматривают только в качестве крайней меры.