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Глава ЦИК Белоруссии анонсировала изменения законодательства о выборах
Глава ЦИК Белоруссии анонсировала изменения законодательства о выборах - РИА Новости, 21.05.2021
Глава ЦИК Белоруссии анонсировала изменения законодательства о выборах
Избирательное законодательство в Белоруссии начнет меняться после конституционного референдума, есть соответствующее поручение президента Александра Лукашенко,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:32
2021-05-21T14:24
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МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Избирательное законодательство в Белоруссии начнет меняться после конституционного референдума, есть соответствующее поручение президента Александра Лукашенко, заявила в пятницу глава ЦИК республики Лидия Ермошина."Конечно, избирательное законодательство Республики Беларусь подлежит модернизации, оно устарело. Избирательный кодекс принимался в 2000 году, а мы уже живем в 2021-м. Это говорит о том, насколько он был разработан удачно, насколько он является качественным, коль действует уже более 20 лет. Тем не менее, есть поручение главы государства о том, что синхронно после изменения конституции будет меняться избирательное законодательство. Поэтому, конечно, до проведения конституционного референдума избирательное законодательство меняться не будет", - заявила Ермошина.По ее словам, референдум будет проводиться по действующим правилам. При этом Ермошина выразила уверенность, что в дальнейшем выборы в стране будут проводиться "по более совершенным нормам, которые будут учитывать все те общественные вызовы, которые имели место при проведении последней (в 2020 году – ред.) кампании по выборам президента Республики Беларусь".Ранее Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.Ермошина 27 апреля заявила РИА Новости, республиканский референдум планируется на январь-февраль 2022 года.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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цик белоруссии, белоруссия, в мире

Глава ЦИК Белоруссии анонсировала изменения законодательства о выборах

13:32 21.05.2021 (обновлено: 14:24 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий ЖмуцкийГлава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Жмуцкий
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МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Избирательное законодательство в Белоруссии начнет меняться после конституционного референдума, есть соответствующее поручение президента Александра Лукашенко, заявила в пятницу глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
"Конечно, избирательное законодательство Республики Беларусь подлежит модернизации, оно устарело. Избирательный кодекс принимался в 2000 году, а мы уже живем в 2021-м. Это говорит о том, насколько он был разработан удачно, насколько он является качественным, коль действует уже более 20 лет. Тем не менее, есть поручение главы государства о том, что синхронно после изменения конституции будет меняться избирательное законодательство. Поэтому, конечно, до проведения конституционного референдума избирательное законодательство меняться не будет", - заявила Ермошина.
Пресс-конференция ЦИК Белоруссии по итогам президентских выборов - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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По ее словам, референдум будет проводиться по действующим правилам. При этом Ермошина выразила уверенность, что в дальнейшем выборы в стране будут проводиться "по более совершенным нормам, которые будут учитывать все те общественные вызовы, которые имели место при проведении последней (в 2020 году – ред.) кампании по выборам президента Республики Беларусь".
Ранее Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
Ермошина 27 апреля заявила РИА Новости, республиканский референдум планируется на январь-февраль 2022 года.
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