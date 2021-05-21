https://ria.ru/20210521/bayden-1733334313.html

"Вы скучные": Байден обиделся на студентов, не оценивших его шутку

"Вы скучные": Байден обиделся на студентов, не оценивших его шутку - РИА Новости, 21.05.2021

"Вы скучные": Байден обиделся на студентов, не оценивших его шутку

Глава США Джо Байден неудачно пошутил во время своего обращения к студентам Академии береговой охраны в штате Коннектикут, пишет Forbes. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:43

2021-05-21T16:43

2021-05-21T17:19

рональд рейган

джо байден

коннектикут

сша

израиль

в мире

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава США Джо Байден неудачно пошутил во время своего обращения к студентам Академии береговой охраны в штате Коннектикут, пишет Forbes.Выступая перед учащимися, он решил процитировать экс-президента Рональда Рейгана и назвал береговую охрану "твердым ядром Военно-морского флота во время войны". Аудитория, однако, шутку не оценила и никак не отреагировала на фразу американского лидера."Вы действительно скучный класс. Ну же, ребят. Вам солнце припекло? Я думал, что вы поаплодируете", — возмутился в ответ Байден.Глава Соединенных Штатов не в первый раз попадает в неловкую ситуацию во время выступлений. Ранее он "пригрозил" задавить журналистку за ее вопрос об Израиле, а также пошутил, что начал карьеру в сенате 180 лет назад.

https://ria.ru/20210429/ogovorka-1730420789.html

коннектикут

сша

израиль

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рональд рейган, джо байден, коннектикут, сша, израиль, в мире