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"Вы скучные": Байден обиделся на студентов, не оценивших его шутку
"Вы скучные": Байден обиделся на студентов, не оценивших его шутку - РИА Новости, 21.05.2021
"Вы скучные": Байден обиделся на студентов, не оценивших его шутку
Глава США Джо Байден неудачно пошутил во время своего обращения к студентам Академии береговой охраны в штате Коннектикут, пишет Forbes. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:43
2021-05-21T17:19
рональд рейган
джо байден
коннектикут
сша
израиль
в мире
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава США Джо Байден неудачно пошутил во время своего обращения к студентам Академии береговой охраны в штате Коннектикут, пишет Forbes.Выступая перед учащимися, он решил процитировать экс-президента Рональда Рейгана и назвал береговую охрану "твердым ядром Военно-морского флота во время войны". Аудитория, однако, шутку не оценила и никак не отреагировала на фразу американского лидера."Вы действительно скучный класс. Ну же, ребят. Вам солнце припекло? Я думал, что вы поаплодируете", — возмутился в ответ Байден.Глава Соединенных Штатов не в первый раз попадает в неловкую ситуацию во время выступлений. Ранее он "пригрозил" задавить журналистку за ее вопрос об Израиле, а также пошутил, что начал карьеру в сенате 180 лет назад.
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рональд рейган, джо байден, коннектикут, сша, израиль, в мире

"Вы скучные": Байден обиделся на студентов, не оценивших его шутку

16:43 21.05.2021 (обновлено: 17:19 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава США Джо Байден неудачно пошутил во время своего обращения к студентам Академии береговой охраны в штате Коннектикут, пишет Forbes.
Выступая перед учащимися, он решил процитировать экс-президента Рональда Рейгана и назвал береговую охрану "твердым ядром Военно-морского флота во время войны". Аудитория, однако, шутку не оценила и никак не отреагировала на фразу американского лидера.
"Вы действительно скучный класс. Ну же, ребят. Вам солнце припекло? Я думал, что вы поаплодируете", — возмутился в ответ Байден.
Глава Соединенных Штатов не в первый раз попадает в неловкую ситуацию во время выступлений. Ранее он "пригрозил" задавить журналистку за ее вопрос об Израиле, а также пошутил, что начал карьеру в сенате 180 лет назад.
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