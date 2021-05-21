"Вы скучные": Байден обиделся на студентов, не оценивших его шутку
16:43 21.05.2021 (обновлено: 17:19 21.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава США Джо Байден неудачно пошутил во время своего обращения к студентам Академии береговой охраны в штате Коннектикут, пишет Forbes.
Выступая перед учащимися, он решил процитировать экс-президента Рональда Рейгана и назвал береговую охрану "твердым ядром Военно-морского флота во время войны". Аудитория, однако, шутку не оценила и никак не отреагировала на фразу американского лидера.
BIDEN: "The Coast Guard is 'the hard nucleus around the Navy, forms in times of war.' You are, you're a really dull class. Come on, man. Is the sun getting to ya? I would think you'd have an opportunity when I say that about the Navy to clap." pic.twitter.com/udfXQ33bb9— Breitbart News (@BreitbartNews) May 19, 2021
"Вы действительно скучный класс. Ну же, ребят. Вам солнце припекло? Я думал, что вы поаплодируете", — возмутился в ответ Байден.
Глава Соединенных Штатов не в первый раз попадает в неловкую ситуацию во время выступлений. Ранее он "пригрозил" задавить журналистку за ее вопрос об Израиле, а также пошутил, что начал карьеру в сенате 180 лет назад.
29 апреля, 09:04Байден трижды запнулся в речи, говоря о России