https://ria.ru/20210521/bayden-1733235230.html
Байден и Мун Чжэ Ин обсудят борьбу с COVID-19
Байден и Мун Чжэ Ин обсудят борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2021
Байден и Мун Чжэ Ин обсудят борьбу с COVID-19
Президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Мун Чжэ Ин в пятницу встретятся в Вашингтоне, чтобы обсудить вопросы экономического сотрудничества, отношения с Китаем РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:08
2021-05-21T09:08
2021-05-21T09:08
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
мун чжэ ин
нэнси пелоси
джо байден
южная корея
кндр (северная корея)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Мун Чжэ Ин в пятницу встретятся в Вашингтоне, чтобы обсудить вопросы экономического сотрудничества, отношения с Китаем и денуклеаризацию Корейского полуострова.Это станет второй личной встречей Байдена с главой иностранного государства со дня его вступления в должность 20 января. Для Мун Чжэ Ина, в свою очередь, нынешний визит в США – первая зарубежная поездка за последние полтора года. Она продлится с 19 по 22 мая, а по итогам переговоров в Белом доме в пятницу состоится совместная пресс-конференция с участием двух лидеров."Мы ожидаем, что центральной темой завтрашних переговоров станет Северная Корея", - заявила накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, предваряя будущую встречу.Среди других тем на повестке предстоящих переговоров, по ее словам, также значатся Китай, изменения климата, восстановление экономики, а также совместная борьба с коронавирусом.Кроме того, в рамках диалога по укреплению технологического сотрудничества состоятся переговоры между представителями деловых кругов двух стран. При этом, как информировали ранее в Вашингтоне, бизнесмены Южной Кореи возьмут на себя "очень существенные обязательства" по инвестициям в высокотехнологичные отрасли США.Накануне у южнокорейского лидера прошли встречи со спикером Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси и другими законодателями США, в ходе которых обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества, безопасности и экономического партнерства. Не осталась в стороне и КНДР: недавно Соединенные Штаты завершили пересмотр своей политики в отношении этой страны, и, как подчеркивали в Вашингтоне, в этом процессе они тесно контактировали с партнерами из Южной Кореи.До встречи с Байденом Мун Чжэ Ин планирует также встретиться с вице-президентом США Камалой Харрис. Кроме того, впервые иностранный лидер примет участие в церемонии вручения Медали Почета – высшей военной награды США. Ею будет удостоен отставной полковник армии США Ральф Пакетт, принимавший участие в американской военной кампании в Корее.
https://ria.ru/20210520/bayden-1733199312.html
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коронавирус covid-19, мун чжэ ин, нэнси пелоси, джо байден, южная корея, кндр (северная корея), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости.
Президенты США
и Южной Кореи Джо Байден
и Мун Чжэ Ин
в пятницу встретятся в Вашингтоне
, чтобы обсудить вопросы экономического сотрудничества, отношения с Китаем
и денуклеаризацию Корейского полуострова
.
Это станет второй личной встречей Байдена с главой иностранного государства со дня его вступления в должность 20 января. Для Мун Чжэ Ина, в свою очередь, нынешний визит в США – первая зарубежная поездка за последние полтора года. Она продлится с 19 по 22 мая, а по итогам переговоров в Белом доме в пятницу состоится совместная пресс-конференция с участием двух лидеров.
"Мы ожидаем, что центральной темой завтрашних переговоров станет Северная Корея", - заявила накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, предваряя будущую встречу.
Среди других тем на повестке предстоящих переговоров, по ее словам, также значатся Китай, изменения климата, восстановление экономики, а также совместная борьба с коронавирусом.
Кроме того, в рамках диалога по укреплению технологического сотрудничества состоятся переговоры между представителями деловых кругов двух стран. При этом, как информировали ранее в Вашингтоне, бизнесмены Южной Кореи возьмут на себя "очень существенные обязательства" по инвестициям в высокотехнологичные отрасли США.
Накануне у южнокорейского лидера прошли встречи со спикером Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси
и другими законодателями США, в ходе которых обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества, безопасности и экономического партнерства. Не осталась в стороне и КНДР
: недавно Соединенные Штаты завершили пересмотр своей политики в отношении этой страны, и, как подчеркивали в Вашингтоне, в этом процессе они тесно контактировали с партнерами из Южной Кореи.
До встречи с Байденом Мун Чжэ Ин планирует также встретиться с вице-президентом США Камалой Харрис. Кроме того, впервые иностранный лидер примет участие в церемонии вручения Медали Почета – высшей военной награды США. Ею будет удостоен отставной полковник армии США Ральф Пакетт, принимавший участие в американской военной кампании в Корее.