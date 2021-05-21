https://ria.ru/20210521/armeniya-1733306585.html

Армения заявила о ссоре армянских и азербайджанских военных на границе

Армения заявила о ссоре армянских и азербайджанских военных на границе - РИА Новости, 21.05.2021

Армения заявила о ссоре армянских и азербайджанских военных на границе

Министерство обороны Армении заявило о ссоре, возникшей между армянскими и азербайджанскими военными вечером 20 мая на границе, а также констатировало... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T14:52

2021-05-21T14:52

2021-05-21T14:52

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минобороны армении

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ЕРЕВАН, 21 мая – РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило о ссоре, возникшей между армянскими и азербайджанскими военными вечером 20 мая на границе, а также констатировало отсутствие существенных изменений обстановки в приграничной зоне.Ранее в соцсетях с разницей в несколько дней были распространены видео, авторы которых утверждают, что армянские и азербайджанские военнослужащие, оскорбляя, оттесняют друг друга с занимаемых территорий."Ситуация после провокаций ВС Азербайджана на армяно-азербайджанской границе 12-13 мая по состоянию на полдень 21 мая существенно не изменилась. Вечером 20 мая у Черного озера произошла ссора из-за распространенных в СМИ и соцсетях видеоматериалов с участием армянских и азербайджанских военнослужащих, которая была улажена вышестоящим командованием", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Минобороны Армении призвало воздержаться от распространения подобных видеоматериалов, которые "не способствуют решению вопроса мирным путем, приводят к ненужному нарастанию напряженности"."В целом обстановка (на границе – ред.) стабильная. Подразделения Вооруженных сил Армении полностью контролируют ситуацию, продолжая блокировать азербайджанских военных", - отмечается в сообщении.Минобороны Армении 12 мая сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. И.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией.

https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html

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россия, никол пашинян, минобороны армении, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире