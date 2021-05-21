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В МИД отметили рост военной активности нерегиональных стран в Арктике
В МИД отметили рост военной активности нерегиональных стран в Арктике - РИА Новости, 21.05.2021
В МИД отметили рост военной активности нерегиональных стран в Арктике
Москва фиксирует рост военной активности в Арктике нерегиональных стран, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:27
2021-05-21T14:27
2021-05-21T14:27
россия
николай корчунов
михаил мишустин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
арктический совет
финляндия
норвегия
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва фиксирует рост военной активности в Арктике нерегиональных стран, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов."Естественно, мы обеспокоены нарастанием военной активности стран-членов, а также не арктических государств в высоких широтах. Мы выступаем за то, чтобы реализовывалась та задача и те обязательства, которые взяли на себя страны в министерской декларации по поддержанию мира, конструктивного взаимодействия и низкой военной напряжённости", - сказал дипломат.По его словам, нужно поддерживать диалог в рамках военной безопасности и сотрудничество по линии военных, чтобы предотвратить нарастание рисков в военной сфере.Ранее Исландия передала двухлетнее председательство в Арктическом совете РФ. Одними из основных тем работы Арктического совета в 2021-2023 годах, концепцию председательства России в котором утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, станут изменение климата, развитие человеческого капитала, поддержка коренных малочисленных народов.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия , США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.
https://ria.ru/20210520/lavrov-1733126387.html
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россия, николай корчунов, михаил мишустин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), арктический совет, финляндия, норвегия, в мире
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Москва фиксирует рост военной активности в Арктике
нерегиональных стран, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России
, старшее должностное лицо Арктического совета
от РФ Николай Корчунов
.
"Естественно, мы обеспокоены нарастанием военной активности стран-членов, а также не арктических государств в высоких широтах. Мы выступаем за то, чтобы реализовывалась та задача и те обязательства, которые взяли на себя страны в министерской декларации по поддержанию мира, конструктивного взаимодействия и низкой военной напряжённости", - сказал дипломат.
По его словам, нужно поддерживать диалог в рамках военной безопасности и сотрудничество по линии военных, чтобы предотвратить нарастание рисков в военной сфере.
Ранее Исландия передала двухлетнее председательство в Арктическом совете РФ. Одними из основных тем работы Арктического совета в 2021-2023 годах, концепцию председательства России в котором утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, станут изменение климата, развитие человеческого капитала, поддержка коренных малочисленных народов.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия , США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.