https://ria.ru/20210521/arest-1733409427.html

В Нижнем Новгороде арестовали мужчину, удерживавшего чужого ребенка

В Нижнем Новгороде арестовали мужчину, удерживавшего чужого ребенка - РИА Новости, 21.05.2021

В Нижнем Новгороде арестовали мужчину, удерживавшего чужого ребенка

Бездомный, в компании которого нашли шестилетнего пропавшего мальчика в Нижнем Новгороде, арестован по обвинению в незаконном лишении свободы... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T23:15

2021-05-21T23:15

2021-05-21T23:31

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Бездомный, в компании которого нашли шестилетнего пропавшего мальчика в Нижнем Новгороде, арестован по обвинению в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Шестилетний ребенок утром 17 мая вышел из квартиры на улице Гоголя и пропал, после чего начались масштабные поиски. Уже ночью мальчика нашли в компании незнакомого 35-летнего мужчины, который, по данным СК РФ, ведет бродяжнический образ жизни и имеет судимость. На допросе мужчина рассказал следователю, что познакомился с мальчиком на детской площадке. Поводом для знакомства послужила собака мужчины, с которой мальчик захотел погулять. На следующий день ребенок вновь встретил мужчину на детской площадке, и они ушли гулять по городу. Вечером мальчик захотел вернуться домой, однако мужчина не отвел его."Двадцать первого мая судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.В ходе допроса в качестве обвиняемого он дал следователям СК признательные показания, подробно сообщив об обстоятельствах совершенного им преступления. Расследование уголовного дела продолжается.Ранее сообщалось, что в рамках расследования ребенку проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Также правоохранители оценят действия матери мальчика.

https://ria.ru/20210518/rebenok-1732797554.html

https://ria.ru/20210227/devochki-1599197035.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия