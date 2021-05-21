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В Нижнем Новгороде арестовали мужчину, удерживавшего чужого ребенка
В Нижнем Новгороде арестовали мужчину, удерживавшего чужого ребенка - РИА Новости, 21.05.2021
В Нижнем Новгороде арестовали мужчину, удерживавшего чужого ребенка
Бездомный, в компании которого нашли шестилетнего пропавшего мальчика в Нижнем Новгороде, арестован по обвинению в незаконном лишении свободы... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T23:15
2021-05-21T23:31
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Бездомный, в компании которого нашли шестилетнего пропавшего мальчика в Нижнем Новгороде, арестован по обвинению в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Шестилетний ребенок утром 17 мая вышел из квартиры на улице Гоголя и пропал, после чего начались масштабные поиски. Уже ночью мальчика нашли в компании незнакомого 35-летнего мужчины, который, по данным СК РФ, ведет бродяжнический образ жизни и имеет судимость. На допросе мужчина рассказал следователю, что познакомился с мальчиком на детской площадке. Поводом для знакомства послужила собака мужчины, с которой мальчик захотел погулять. На следующий день ребенок вновь встретил мужчину на детской площадке, и они ушли гулять по городу. Вечером мальчик захотел вернуться домой, однако мужчина не отвел его."Двадцать первого мая судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.В ходе допроса в качестве обвиняемого он дал следователям СК признательные показания, подробно сообщив об обстоятельствах совершенного им преступления. Расследование уголовного дела продолжается.Ранее сообщалось, что в рамках расследования ребенку проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Также правоохранители оценят действия матери мальчика.
https://ria.ru/20210518/rebenok-1732797554.html
https://ria.ru/20210227/devochki-1599197035.html
россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия

В Нижнем Новгороде арестовали мужчину, удерживавшего чужого ребенка

23:15 21.05.2021 (обновлено: 23:31 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Руслан КривобокОбвинение экс-президенту ФК "Крылья Советов" пока не предъявлено
Обвинение экс-президенту ФК Крылья Советов пока не предъявлено - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Бездомный, в компании которого нашли шестилетнего пропавшего мальчика в Нижнем Новгороде, арестован по обвинению в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Шестилетний ребенок утром 17 мая вышел из квартиры на улице Гоголя и пропал, после чего начались масштабные поиски. Уже ночью мальчика нашли в компании незнакомого 35-летнего мужчины, который, по данным СК РФ, ведет бродяжнический образ жизни и имеет судимость. На допросе мужчина рассказал следователю, что познакомился с мальчиком на детской площадке. Поводом для знакомства послужила собака мужчины, с которой мальчик захотел погулять. На следующий день ребенок вновь встретил мужчину на детской площадке, и они ушли гулять по городу. Вечером мальчик захотел вернуться домой, однако мужчина не отвел его.
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"Двадцать первого мая судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
В ходе допроса в качестве обвиняемого он дал следователям СК признательные показания, подробно сообщив об обстоятельствах совершенного им преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что в рамках расследования ребенку проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Также правоохранители оценят действия матери мальчика.
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