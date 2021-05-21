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В Подмосковье арестовали мигрантов, заставлявших бездомных попрошайничать
В Подмосковье арестовали мигрантов, заставлявших бездомных попрошайничать - РИА Новости, 21.05.2021
В Подмосковье арестовали мигрантов, заставлявших бездомных попрошайничать
Четверых иностранцев арестовали за незаконное удержание в квартире в подмосковных Люберцах двух женщин, которых заставляли просить подаяния в переходах,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T21:06
2021-05-21T21:06
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Четверых иностранцев арестовали за незаконное удержание в квартире в подмосковных Люберцах двух женщин, которых заставляли просить подаяния в переходах, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий."По ходатайству следователя следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области судом в отношении двух мужчин и двух женщин, обвиняемых в незаконном лишении свободы (ч. 3 ст. 127 УК РФ, максимальная санкция – лишение свободы на восемь лет), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.По ее словам, 16 мая обвиняемые под предлогом трудоустройства пригласили двух бездомных женщин в квартиру в Люберцах. Они отобрали у них документы и, угрожая насилием, удерживали в квартире, а также заставляли просить подаяния в подземных переходах, отметила Врадий. Через три дня одна из женщин решила сбежать, выпрыгнув с балкона второго этажа. В результате прыжка она получила травму позвоночника. Женщину госпитализировали в больницу, где она рассказала о всех обстоятельствах случившегося."В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий обвиняемые были задержаны и доставлены к следователю", - добавила Врадий.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, среди арестованных трое граждан Молдавии и один гражданин Украины.Врадий добавила, что уже проведены допросы, планируется назначить судебно-медицинские, психолого-психиатрические экспертизы. Кроме того, следователи проверяют причастность фигурантов дела к аналогичным преступлениям.
https://ria.ru/20210519/kletka-1732896977.html
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье арестовали мигрантов, заставлявших бездомных попрошайничать

21:06 21.05.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Четверых иностранцев арестовали за незаконное удержание в квартире в подмосковных Люберцах двух женщин, которых заставляли просить подаяния в переходах, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области судом в отношении двух мужчин и двух женщин, обвиняемых в незаконном лишении свободы (ч. 3 ст. 127 УК РФ, максимальная санкция – лишение свободы на восемь лет), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.
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По ее словам, 16 мая обвиняемые под предлогом трудоустройства пригласили двух бездомных женщин в квартиру в Люберцах. Они отобрали у них документы и, угрожая насилием, удерживали в квартире, а также заставляли просить подаяния в подземных переходах, отметила Врадий. Через три дня одна из женщин решила сбежать, выпрыгнув с балкона второго этажа. В результате прыжка она получила травму позвоночника. Женщину госпитализировали в больницу, где она рассказала о всех обстоятельствах случившегося.
"В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий обвиняемые были задержаны и доставлены к следователю", - добавила Врадий.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, среди арестованных трое граждан Молдавии и один гражданин Украины.
Врадий добавила, что уже проведены допросы, планируется назначить судебно-медицинские, психолого-психиатрические экспертизы. Кроме того, следователи проверяют причастность фигурантов дела к аналогичным преступлениям.
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РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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