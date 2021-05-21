Полярник рассказал, почему Антарктида напоминает Марс
08:17 21.05.2021 (обновлено: 10:11 21.05.2021)
© Фото предоставлено пресс-службой АНИИДмитрий Воробьев, начальник Антарктической геофизической партии Полярной морской геологоразведочной экспедиции (Росгеология)
© Фото предоставлено пресс-службой АНИИ
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Скалы в Антарктиде красноватого оттенка, растительности на континенте нет, поэтому людям, впервые оказавшимся на Южном полюсе, она кажется похожей на Марс, а из-за постоянных ветров в Антарктиде очень часто бывает шумно, рассказал РИА Новости полярник, начальник Антарктической геофизической партии Полярной морской геологоразведочной экспедиции (Росгеология) Дмитрий Воробьев в День полярника, который отмечается 21 мая.
"Моё первое впечатление от Антарктиды я помню очень хорошо. У меня было ощущение, что я попал на другую планету. Скорее всего, на Марс. Все скалы вокруг красноватого оттенка, полное отсутствие растительности, впечатление чего-то абсолютно чуждого и потустороннего. В Антарктиде очень часто дует ветер, но когда его нет, наступает абсолютная звенящая тишина, какой не бывает на материке, тем более в городах", - сказал Воробьев.
Он также пояснил, что льдом покрыты 98% площади Антарктиды, но оставшиеся 2% - это горные хребты и пологие холмы так называемых антарктических оазисов. Именно их скалы имеют красноватый оттенок.
"А 2% от 14 миллионов квадратных километров – это тоже немало. Иначе мне нечего было бы там делать, ведь я геолог", - добавил Воробьев.