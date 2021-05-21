https://ria.ru/20210521/antarktida-1733231497.html

Полярник рассказал, почему Антарктида напоминает Марс

Полярник рассказал, почему Антарктида напоминает Марс - РИА Новости, 21.05.2021

Полярник рассказал, почему Антарктида напоминает Марс

Скалы в Антарктиде красноватого оттенка, растительности на континенте нет, поэтому людям, впервые оказавшимся на Южном полюсе, она кажется похожей на Марс, а... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T08:17

2021-05-21T08:17

2021-05-21T10:11

наука

росгеология

марс

южный полюс

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Скалы в Антарктиде красноватого оттенка, растительности на континенте нет, поэтому людям, впервые оказавшимся на Южном полюсе, она кажется похожей на Марс, а из-за постоянных ветров в Антарктиде очень часто бывает шумно, рассказал РИА Новости полярник, начальник Антарктической геофизической партии Полярной морской геологоразведочной экспедиции (Росгеология) Дмитрий Воробьев в День полярника, который отмечается 21 мая."Моё первое впечатление от Антарктиды я помню очень хорошо. У меня было ощущение, что я попал на другую планету. Скорее всего, на Марс. Все скалы вокруг красноватого оттенка, полное отсутствие растительности, впечатление чего-то абсолютно чуждого и потустороннего. В Антарктиде очень часто дует ветер, но когда его нет, наступает абсолютная звенящая тишина, какой не бывает на материке, тем более в городах", - сказал Воробьев.Он также пояснил, что льдом покрыты 98% площади Антарктиды, но оставшиеся 2% - это горные хребты и пологие холмы так называемых антарктических оазисов. Именно их скалы имеют красноватый оттенок."А 2% от 14 миллионов квадратных километров – это тоже немало. Иначе мне нечего было бы там делать, ведь я геолог", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20210331/meteorit-1603690216.html

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Кадры отколовшегося айсберга в Антарктиде Кадры отколовшегося айсберга в Антарктиде 2021-05-21T08:17 true PT0M48S

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росгеология, марс, южный полюс, космос - риа наука, антарктида