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Анонимность в интернете провоцирует беззаконие, заявил Песков
Анонимность в интернете провоцирует беззаконие, заявил Песков - РИА Новости, 21.05.2021
Анонимность в интернете провоцирует беззаконие, заявил Песков
Анонимность в интернете провоцирует беззаконие, поэтому все страны мира идут по пути введения законов, его регламентирующих, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:26
2021-05-21T10:30
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Анонимность в интернете провоцирует беззаконие, поэтому все страны мира идут по пути введения законов, его регламентирующих, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Интернет, конечно же, является питательной средой для фейков. Потому что: ноль ответственности - раз, и анонимность - два. Вообще, анонимность, она провоцирует беззаконие", - сказал он на марафоне "Новое знание".Песков добавил, что мы живем в обычной жизни, не в виртуальной, и вся наша жизнь регулируется законами."Когда вы едете на машине, вы должны выполнять правила дорожного движения. У вас зажигается красный свет - вы должны останавливаться. И так же сейчас все страны мира идут по введению законов жизни в интернете", - отметил Песков."Во всех странах так. Так и будет", - добавил он.
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дмитрий песков, общество

Анонимность в интернете провоцирует беззаконие, заявил Песков

10:26 21.05.2021 (обновлено: 10:30 21.05.2021)
 
© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Анонимность в интернете провоцирует беззаконие, поэтому все страны мира идут по пути введения законов, его регламентирующих, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Интернет, конечно же, является питательной средой для фейков. Потому что: ноль ответственности - раз, и анонимность - два. Вообще, анонимность, она провоцирует беззаконие", - сказал он на марафоне "Новое знание".
Песков добавил, что мы живем в обычной жизни, не в виртуальной, и вся наша жизнь регулируется законами.
"Когда вы едете на машине, вы должны выполнять правила дорожного движения. У вас зажигается красный свет - вы должны останавливаться. И так же сейчас все страны мира идут по введению законов жизни в интернете", - отметил Песков.
"Во всех странах так. Так и будет", - добавил он.
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