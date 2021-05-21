https://ria.ru/20210521/anonimnost-1733246702.html

Анонимность в интернете провоцирует беззаконие, заявил Песков

Анонимность в интернете провоцирует беззаконие, заявил Песков - РИА Новости, 21.05.2021

Анонимность в интернете провоцирует беззаконие, заявил Песков

Анонимность в интернете провоцирует беззаконие, поэтому все страны мира идут по пути введения законов, его регламентирующих, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T10:26

2021-05-21T10:26

2021-05-21T10:30

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Анонимность в интернете провоцирует беззаконие, поэтому все страны мира идут по пути введения законов, его регламентирующих, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Интернет, конечно же, является питательной средой для фейков. Потому что: ноль ответственности - раз, и анонимность - два. Вообще, анонимность, она провоцирует беззаконие", - сказал он на марафоне "Новое знание".Песков добавил, что мы живем в обычной жизни, не в виртуальной, и вся наша жизнь регулируется законами."Когда вы едете на машине, вы должны выполнять правила дорожного движения. У вас зажигается красный свет - вы должны останавливаться. И так же сейчас все страны мира идут по введению законов жизни в интернете", - отметил Песков."Во всех странах так. Так и будет", - добавил он.

https://ria.ru/20210511/kazan-1731791295.html

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2021

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дмитрий песков, общество