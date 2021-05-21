https://ria.ru/20210521/akter-1733240827.html

Умер актер Фархат Абдраимов

Умер актер Фархат Абдраимов - РИА Новости, 21.05.2021

Умер актер Фархат Абдраимов

Казахстанский актер Фархат Абдраимов скончался на съемках в Грузии, по предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца, сообщили в пятницу РИА... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T09:49

2021-05-21T09:49

2021-05-21T10:41

культура

москва

тбилиси

грузия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733240232_0:26:488:300_1920x0_80_0_0_1ab0e99916d0977be61e0cd7c04c2882.jpg

НУР-СУЛТАН, 21 мая - РИА Новости. Казахстанский актер Фархат Абдраимов скончался на съемках в Грузии, по предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе МИД республики.По данным МИД, Абдраимов вместе со съемочной группой находился в Грузии с 16 мая. "Посольством будет оказано необходимое содействие в отправке тела умершего в Алматы", - добавили в ведомстве.Абдраимову было 55 лет, он снялся во множестве картин и сериалов, участвовал в казахстанско-российских проектах. Наибольшую известность получили его работы в фильме "Фара", - Абдраимов после него получил награду за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале в Москве, - а также в картинах "Ирония любви", "Сказ о розовом зайце", сериале "Застава".

москва

тбилиси

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, тбилиси, грузия, общество