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Умер актер Фархат Абдраимов
Умер актер Фархат Абдраимов - РИА Новости, 21.05.2021
Умер актер Фархат Абдраимов
Казахстанский актер Фархат Абдраимов скончался на съемках в Грузии, по предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца, сообщили в пятницу РИА... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:49
2021-05-21T09:49
2021-05-21T10:41
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НУР-СУЛТАН, 21 мая - РИА Новости. Казахстанский актер Фархат Абдраимов скончался на съемках в Грузии, по предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе МИД республики.По данным МИД, Абдраимов вместе со съемочной группой находился в Грузии с 16 мая. "Посольством будет оказано необходимое содействие в отправке тела умершего в Алматы", - добавили в ведомстве.Абдраимову было 55 лет, он снялся во множестве картин и сериалов, участвовал в казахстанско-российских проектах. Наибольшую известность получили его работы в фильме "Фара", - Абдраимов после него получил награду за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале в Москве, - а также в картинах "Ирония любви", "Сказ о розовом зайце", сериале "Застава".
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НУР-СУЛТАН, 21 мая - РИА Новости. Казахстанский актер Фархат Абдраимов скончался на съемках в Грузии, по предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе МИД республики.
"Сегодня около двух часов ночи в одной из гостиниц Тбилиси
скончался казахстанский актер Абдраимов Фархат. Предварительная причина смерти – остановка сердца", - сообщила пресс-служба ведомства.
По данным МИД, Абдраимов вместе со съемочной группой находился в Грузии с 16 мая. "Посольством будет оказано необходимое содействие в отправке тела умершего в Алматы", - добавили в ведомстве.
Абдраимову было 55 лет, он снялся во множестве картин и сериалов, участвовал в казахстанско-российских проектах. Наибольшую известность получили его работы в фильме "Фара", - Абдраимов после него получил награду за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале в Москве, - а также в картинах "Ирония любви", "Сказ о розовом зайце", сериале "Застава".