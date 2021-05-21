https://ria.ru/20210521/aeroflot-1733274378.html

"Аэрофлот" устранил технический сбой

"Аэрофлот" устранил технический сбой - РИА Новости, 21.05.2021

"Аэрофлот" устранил технический сбой

Работоспособность IT-систем, сбой которых привел к задержкам рейсов "Аэрофлота", восстановлена, но из-за скопления пассажиров возможно увеличенное время... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T12:31

2021-05-21T12:31

2021-05-21T12:39

михаил демин

аэрофлот

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Работоспособность IT-систем, сбой которых привел к задержкам рейсов "Аэрофлота", восстановлена, но из-за скопления пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета; в ближайшие часы ситуация полностью нормализуется, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.Ранее в пятницу Демин сообщил о возможных задержках регистрации пассажиров и изменении времени вылета рейсов "Аэрофлота" из-за глобального технического сбоя на стороне поставщика IT-услуг."По нашей информации, работоспособность IT-систем восстановлена. Тем не менее, в связи со скоплением пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета. В ближайшие часы ситуация полностью нормализуется", - сказал Демин.

https://ria.ru/20210521/aeroflot-1733270358.html

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михаил демин, аэрофлот, общество