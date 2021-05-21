Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210521/aeroflot-1733274378.html
"Аэрофлот" устранил технический сбой
"Аэрофлот" устранил технический сбой - РИА Новости, 21.05.2021
"Аэрофлот" устранил технический сбой
Работоспособность IT-систем, сбой которых привел к задержкам рейсов "Аэрофлота", восстановлена, но из-за скопления пассажиров возможно увеличенное время... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:31
2021-05-21T12:39
михаил демин
аэрофлот
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156096/39/1560963909_0:338:3040:2048_1920x0_80_0_0_1f93fe8911e504280df4dbb14345478a.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Работоспособность IT-систем, сбой которых привел к задержкам рейсов "Аэрофлота", восстановлена, но из-за скопления пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета; в ближайшие часы ситуация полностью нормализуется, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.Ранее в пятницу Демин сообщил о возможных задержках регистрации пассажиров и изменении времени вылета рейсов "Аэрофлота" из-за глобального технического сбоя на стороне поставщика IT-услуг."По нашей информации, работоспособность IT-систем восстановлена. Тем не менее, в связи со скоплением пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета. В ближайшие часы ситуация полностью нормализуется", - сказал Демин.
https://ria.ru/20210521/aeroflot-1733270358.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156096/39/1560963909_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_2d251200ccea693b706210734701c87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил демин, аэрофлот, общество

"Аэрофлот" устранил технический сбой

12:31 21.05.2021 (обновлено: 12:39 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Работоспособность IT-систем, сбой которых привел к задержкам рейсов "Аэрофлота", восстановлена, но из-за скопления пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета; в ближайшие часы ситуация полностью нормализуется, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.
Ранее в пятницу Демин сообщил о возможных задержках регистрации пассажиров и изменении времени вылета рейсов "Аэрофлота" из-за глобального технического сбоя на стороне поставщика IT-услуг.
"По нашей информации, работоспособность IT-систем восстановлена. Тем не менее, в связи со скоплением пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета. В ближайшие часы ситуация полностью нормализуется", - сказал Демин.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
12:09
"Аэрофлот" предупредил о задержках рейсов из-за технического сбоя
 
Михаил ДеминАэрофлотОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского
02:19В Перу разбился полицейский вертолет
02:17Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку
02:11Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО
02:11Россиянам назвали главное правило должника
01:43Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ
01:39Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
01:31Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы
01:16Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств
01:15Названа опасность горячего душа
01:12При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек
00:48Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов
00:45Блинкен пообещал Аббасу гумпомощь для сектора Газа
00:12Космонавты, которые сыграют на МКС в фильме "Вызов", прочли сценарий
00:08В Роттердаме пройдет финал "Евровидения"
23:56Производство "Боржоми" в Грузии не работает четвертый день
23:55Захарова рассказала о теме Украины в диалоге с США
23:46Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса
23:27СМИ сообщили о самоубийстве главаря "Боко Харам"*
23:15В Нижнем Новгороде арестовали мужчину, удерживавшего чужого ребенка
Лента новостейМолния