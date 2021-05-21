https://ria.ru/20210521/abyzov-1733335455.html

Мосгорсуд признал законным взыскание с Абызова 32,5 миллиарда рублей

Мосгорсуд признал законным взыскание с Абызова 32,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 21.05.2021

Мосгорсуд признал законным взыскание с Абызова 32,5 миллиарда рублей

Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Гагаринского суда о взыскании с экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова и пяти иностранных компаний 32,5... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:49

2021-05-21T16:49

2021-05-21T17:05

генеральная прокуратура рф

москва

происшествия

россия

дело экс-министра абызова

московский городской суд

михаил абызов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601691415_0:0:2832:1594_1920x0_80_0_0_f1704a61ee1ba8802c293034e5e26e86.jpg

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Гагаринского суда о взыскании с экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказали в инстанции.Жалобы, которые подали как адвокаты Абызова, так и представители кипрских компаний, которых следствие считает подконтрольными бывшему министру, удалось рассмотреть лишь с третьей попытки. Сначала заседание было отложено из-за того, что Абызову во время процесса стало плохо, второй раз - на прошлой неделе - из-за проблем с видеосвязью.В конце октября Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей. Деньги должны быть обращены в доход государства - прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.Это самая большая сумма, взысканная в России через суд в рамках изъятия у чиновников активов, однозначно приобретенных незаконным путем и/или законность покупки которых они не могут доказать документально.Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.

https://ria.ru/20210513/abyzov-1732074867.html

https://ria.ru/20210205/iski-1596206413.html

https://ria.ru/20210317/villa-1601699127.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, москва, происшествия, россия, дело экс-министра абызова, московский городской суд, михаил абызов