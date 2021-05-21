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Мосгорсуд признал законным взыскание с Абызова 32,5 миллиарда рублей
Мосгорсуд признал законным взыскание с Абызова 32,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 21.05.2021
Мосгорсуд признал законным взыскание с Абызова 32,5 миллиарда рублей
Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Гагаринского суда о взыскании с экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова и пяти иностранных компаний 32,5... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:49
2021-05-21T17:05
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
россия
дело экс-министра абызова
московский городской суд
михаил абызов
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Гагаринского суда о взыскании с экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказали в инстанции.Жалобы, которые подали как адвокаты Абызова, так и представители кипрских компаний, которых следствие считает подконтрольными бывшему министру, удалось рассмотреть лишь с третьей попытки. Сначала заседание было отложено из-за того, что Абызову во время процесса стало плохо, второй раз - на прошлой неделе - из-за проблем с видеосвязью.В конце октября Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей. Деньги должны быть обращены в доход государства - прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.Это самая большая сумма, взысканная в России через суд в рамках изъятия у чиновников активов, однозначно приобретенных незаконным путем и/или законность покупки которых они не могут доказать документально.Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
https://ria.ru/20210513/abyzov-1732074867.html
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генеральная прокуратура рф, москва, происшествия, россия, дело экс-министра абызова, московский городской суд, михаил абызов

Мосгорсуд признал законным взыскание с Абызова 32,5 миллиарда рублей

16:49 21.05.2021 (обновлено: 17:05 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Гагаринского суда о взыскании с экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказали в инстанции.
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Жалобы, которые подали как адвокаты Абызова, так и представители кипрских компаний, которых следствие считает подконтрольными бывшему министру, удалось рассмотреть лишь с третьей попытки. Сначала заседание было отложено из-за того, что Абызову во время процесса стало плохо, второй раз - на прошлой неделе - из-за проблем с видеосвязью.
В конце октября Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей. Деньги должны быть обращены в доход государства - прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.
Сотрудник правоохранительных органов у входа в зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Это самая большая сумма, взысканная в России через суд в рамках изъятия у чиновников активов, однозначно приобретенных незаконным путем и/или законность покупки которых они не могут доказать документально.
Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
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