https://ria.ru/20210521/abyzov-1733335455.html
Мосгорсуд признал законным взыскание с Абызова 32,5 миллиарда рублей
Мосгорсуд признал законным взыскание с Абызова 32,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 21.05.2021
Мосгорсуд признал законным взыскание с Абызова 32,5 миллиарда рублей
Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Гагаринского суда о взыскании с экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова и пяти иностранных компаний 32,5... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:49
2021-05-21T16:49
2021-05-21T17:05
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
россия
дело экс-министра абызова
московский городской суд
михаил абызов
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Гагаринского суда о взыскании с экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказали в инстанции.Жалобы, которые подали как адвокаты Абызова, так и представители кипрских компаний, которых следствие считает подконтрольными бывшему министру, удалось рассмотреть лишь с третьей попытки. Сначала заседание было отложено из-за того, что Абызову во время процесса стало плохо, второй раз - на прошлой неделе - из-за проблем с видеосвязью.В конце октября Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей. Деньги должны быть обращены в доход государства - прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.Это самая большая сумма, взысканная в России через суд в рамках изъятия у чиновников активов, однозначно приобретенных незаконным путем и/или законность покупки которых они не могут доказать документально.Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
https://ria.ru/20210513/abyzov-1732074867.html
https://ria.ru/20210205/iski-1596206413.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, москва, происшествия, россия, дело экс-министра абызова, московский городской суд, михаил абызов
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Гагаринского суда о взыскании с экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказали в инстанции.
Жалобы, которые подали как адвокаты Абызова, так и представители кипрских компаний, которых следствие считает подконтрольными бывшему министру, удалось рассмотреть лишь с третьей попытки. Сначала заседание было отложено из-за того, что Абызову во время процесса стало плохо, второй раз - на прошлой неделе - из-за проблем с видеосвязью.
В конце октября Гагаринский суд Москвы
по иску Генпрокуратуры
взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей. Деньги должны быть обращены в доход государства - прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.
Это самая большая сумма, взысканная в России
через суд в рамках изъятия у чиновников активов, однозначно приобретенных незаконным путем и/или законность покупки которых они не могут доказать документально.
Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.