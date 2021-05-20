Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210520/zoopark-1732977553.html
В Московском зоопарке показали, как отправляют пингвинов в Македонию
В Московском зоопарке показали, как отправляют пингвинов в Македонию - РИА Новости, 20.05.2021
В Московском зоопарке показали, как отправляют пингвинов в Македонию
В инстаграме Московского зоопарка показали, как пингвины Гумбольдта отправились в Македонию. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T00:49
2021-05-20T00:49
туризм
пингвины
новости - туризм
московский зоопарк
скопье
северная македония
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155305/35/1553053554_0:138:3395:2048_1920x0_80_0_0_c1a355155f3b58a9c6184e62177758f1.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В инстаграме Московского зоопарка показали, как пингвины Гумбольдта отправились в Македонию. Эксперты пояснили, что ведущие зоосады мира регулярно присылают питомцев друг другу, как правило, уезжают дети, чтобы создать собственные семьи в комфортных условиях. Сотрудники пояснили, что проводили в зоопарк Скопье шесть пингвинов Гумбольдта. "Это потомство двух последних лет. Они уже достаточно выросли, чтобы создавать собственные пары. Там они встретятся с группой сородичей из Италии и – будем надеяться – станут основой новой популяции", — рассказали в зоопарке.Это пингвины – первые в истории Скопье. Однако, по словам сотрудников Московского зоопарка, македонские коллеги отнеслись к задаче максимально ответственно. Построенный вольер отвечает всем требованиям Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, что очень непросто. Гумбольдты весьма привередливо относятся к соотношению температуры воздуха и воды, глубине водоема, качеству корма и многому другому."Наши птицы готовились к перелету заранее. Были проведены все необходимые ветеринарные процедуры, проверены индивидуальные чипы (условные паспорта), построены комфортные боксы. В аэропорту пингвинов увлажнили, в пути подкормили и вскоре они прибыли в столицу Македонии", – сообщили в зоопарке.Сотрудники выразили уверенность, что Руни, Руна, Джинся, Напа, Муфта и Уми освоятся в далекой стране, успешно познакомятся с итальянцами и станут отцами или матерями македонской популяции пингвинов.
https://ria.ru/20210507/zhivotnye-1730514004.html
скопье
северная македония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155305/35/1553053554_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_2cb0f9f84d9782fb460ad69db23b4de1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пингвины, новости - туризм, московский зоопарк, скопье, северная македония, животные

В Московском зоопарке показали, как отправляют пингвинов в Македонию

00:49 20.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПингвины в Московском зоопарке
Пингвины в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В инстаграме Московского зоопарка показали, как пингвины Гумбольдта отправились в Македонию.
Эксперты пояснили, что ведущие зоосады мира регулярно присылают питомцев друг другу, как правило, уезжают дети, чтобы создать собственные семьи в комфортных условиях.
Сотрудники пояснили, что проводили в зоопарк Скопье шесть пингвинов Гумбольдта. "Это потомство двух последних лет. Они уже достаточно выросли, чтобы создавать собственные пары. Там они встретятся с группой сородичей из Италии и – будем надеяться – станут основой новой популяции", — рассказали в зоопарке.
Это пингвины – первые в истории Скопье. Однако, по словам сотрудников Московского зоопарка, македонские коллеги отнеслись к задаче максимально ответственно. Построенный вольер отвечает всем требованиям Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, что очень непросто. Гумбольдты весьма привередливо относятся к соотношению температуры воздуха и воды, глубине водоема, качеству корма и многому другому.

"Наши птицы готовились к перелету заранее. Были проведены все необходимые ветеринарные процедуры, проверены индивидуальные чипы (условные паспорта), построены комфортные боксы. В аэропорту пингвинов увлажнили, в пути подкормили и вскоре они прибыли в столицу Македонии", – сообщили в зоопарке.
Сотрудники выразили уверенность, что Руни, Руна, Джинся, Напа, Муфта и Уми освоятся в далекой стране, успешно познакомятся с итальянцами и станут отцами или матерями македонской популяции пингвинов.
Лиса с лисятами - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 08:00Туризм
Cамые красивые звери с потомством: где их увидеть весной и летом
 
ТуризмпингвиныНовости - ТуризмМосковский зоопаркСкопьеСеверная МакедонияЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Врач рассказал, может ли коронавирус повлиять на онкологию
02:50Украинский экс-министр заявил о деградации страны
02:47Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05ХАМАС заявил о ракетном ударе по израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
Лента новостейМолния