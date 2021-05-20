https://ria.ru/20210520/zoopark-1732977553.html
В Московском зоопарке показали, как отправляют пингвинов в Македонию
В Московском зоопарке показали, как отправляют пингвинов в Македонию - РИА Новости, 20.05.2021
В Московском зоопарке показали, как отправляют пингвинов в Македонию
В инстаграме Московского зоопарка показали, как пингвины Гумбольдта отправились в Македонию. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T00:49
2021-05-20T00:49
2021-05-20T00:49
туризм
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новости - туризм
московский зоопарк
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северная македония
животные
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В инстаграме Московского зоопарка показали, как пингвины Гумбольдта отправились в Македонию. Эксперты пояснили, что ведущие зоосады мира регулярно присылают питомцев друг другу, как правило, уезжают дети, чтобы создать собственные семьи в комфортных условиях. Сотрудники пояснили, что проводили в зоопарк Скопье шесть пингвинов Гумбольдта. "Это потомство двух последних лет. Они уже достаточно выросли, чтобы создавать собственные пары. Там они встретятся с группой сородичей из Италии и – будем надеяться – станут основой новой популяции", — рассказали в зоопарке.Это пингвины – первые в истории Скопье. Однако, по словам сотрудников Московского зоопарка, македонские коллеги отнеслись к задаче максимально ответственно. Построенный вольер отвечает всем требованиям Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, что очень непросто. Гумбольдты весьма привередливо относятся к соотношению температуры воздуха и воды, глубине водоема, качеству корма и многому другому."Наши птицы готовились к перелету заранее. Были проведены все необходимые ветеринарные процедуры, проверены индивидуальные чипы (условные паспорта), построены комфортные боксы. В аэропорту пингвинов увлажнили, в пути подкормили и вскоре они прибыли в столицу Македонии", – сообщили в зоопарке.Сотрудники выразили уверенность, что Руни, Руна, Джинся, Напа, Муфта и Уми освоятся в далекой стране, успешно познакомятся с итальянцами и станут отцами или матерями македонской популяции пингвинов.
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пингвины, новости - туризм, московский зоопарк, скопье, северная македония, животные
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
В инстаграме Московского зоопарка показали
, как пингвины Гумбольдта отправились в Македонию.
Эксперты пояснили, что ведущие зоосады мира регулярно присылают питомцев друг другу, как правило, уезжают дети, чтобы создать собственные семьи в комфортных условиях.
Сотрудники пояснили, что проводили в зоопарк Скопье шесть пингвинов Гумбольдта. "Это потомство двух последних лет. Они уже достаточно выросли, чтобы создавать собственные пары. Там они встретятся с группой сородичей из Италии и – будем надеяться – станут основой новой популяции", — рассказали в зоопарке.
Это пингвины – первые в истории Скопье. Однако, по словам сотрудников Московского зоопарка, македонские коллеги отнеслись к задаче максимально ответственно. Построенный вольер отвечает всем требованиям Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, что очень непросто. Гумбольдты весьма привередливо относятся к соотношению температуры воздуха и воды, глубине водоема, качеству корма и многому другому.
"Наши птицы готовились к перелету заранее. Были проведены все необходимые ветеринарные процедуры, проверены индивидуальные чипы (условные паспорта), построены комфортные боксы. В аэропорту пингвинов увлажнили, в пути подкормили и вскоре они прибыли в столицу Македонии", – сообщили в зоопарке.
Сотрудники выразили уверенность, что Руни, Руна, Джинся, Напа, Муфта и Уми освоятся в далекой стране, успешно познакомятся с итальянцами и станут отцами или матерями македонской популяции пингвинов.