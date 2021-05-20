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В Сети осудили Зеленского, надевшего русскую косоворотку в День вышиванки
В Сети осудили Зеленского, надевшего русскую косоворотку в День вышиванки - РИА Новости, 20.05.2021
В Сети осудили Зеленского, надевшего русскую косоворотку в День вышиванки
Пользователи Instagram выразили недоумение из-за поста президента Украины Владимира Зеленского, в котором он поздравил граждан с Днем вышиванки. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T16:50
2021-05-20T16:50
2021-05-20T17:58
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владимир зеленский
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Пользователи Instagram выразили недоумение из-за поста президента Украины Владимира Зеленского, в котором он поздравил граждан с Днем вышиванки.Причиной дискуссии в комментариях стала фотография, на которой украинский лидер запечатлен в русской косоворотке. "Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!" — подписал снимок Зеленский. За четыре часа пост набрал почти 500 тысяч лайков."А сегодня праздник "косоворотки"? Или уже нет разницы, что и как называть?" — возмутился пользователь hugo._.stiglitz."Из интернета: косоворотка и вышиванка — обе представляют собой вид национальной одежды. Первая — русской, вторая — украинской. Отсюда вопрос: почему Наш президент в косоворотке?" — задалась вопросом olya_timofeevs."Разрез со стороны — у российского национального костюма, они этот разрез позаимствовали у тюрков. Я не могу, просто стыд. В украинском разрез всегда посередине. В вашей команде никто вообще как в российских, так и в украинских традициях не разбирается?" — отметил bodia_win.Сегодня исполнилось ровно два года со дня инаугурации Владимира Зеленского. Он победил на президентских выборах 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов, и стал самым молодым украинским лидером за всю историю страны.Международный День вышиванки — традиционной украинской и белорусской одежды (чаще всего рубашки) — отмечают ежегодно в третий четверг мая.
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россия, владимир зеленский, украина, в мире
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
Пользователи Instagram выразили недоумение из-за поста президента Украины Владимира Зеленского
, в котором он поздравил граждан с Днем вышиванки.
Причиной дискуссии в комментариях стала фотография, на которой украинский лидер запечатлен в русской косоворотке.
"Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!" — подписал снимок Зеленский. За четыре часа пост набрал почти 500 тысяч лайков.
"А сегодня праздник "косоворотки"? Или уже нет разницы, что и как называть?" — возмутился пользователь hugo._.stiglitz.
"Из интернета: косоворотка и вышиванка — обе представляют собой вид национальной одежды. Первая — русской, вторая — украинской. Отсюда вопрос: почему Наш президент в косоворотке?" — задалась вопросом olya_timofeevs.
"Вы в своем уме? Надеть на День вышиванки косоворотку??? Это русская национальная рубаха! Боже, какой стыд!" — высказалась vladashell.
"Разрез со стороны — у российского национального костюма, они этот разрез позаимствовали у тюрков. Я не могу, просто стыд. В украинском разрез всегда посередине. В вашей команде никто вообще как в российских, так и в украинских традициях не разбирается?" — отметил bodia_win.
Сегодня исполнилось ровно два года со дня инаугурации Владимира Зеленского. Он победил на президентских выборах 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов, и стал самым молодым украинским лидером за всю историю страны.
Международный День вышиванки — традиционной украинской и белорусской одежды (чаще всего рубашки) — отмечают ежегодно в третий четверг мая.