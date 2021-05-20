https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733164465.html

В Сети осудили Зеленского, надевшего русскую косоворотку в День вышиванки

В Сети осудили Зеленского, надевшего русскую косоворотку в День вышиванки - РИА Новости, 20.05.2021

В Сети осудили Зеленского, надевшего русскую косоворотку в День вышиванки

Пользователи Instagram выразили недоумение из-за поста президента Украины Владимира Зеленского, в котором он поздравил граждан с Днем вышиванки. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:50

2021-05-20T16:50

2021-05-20T17:58

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владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Пользователи Instagram выразили недоумение из-за поста президента Украины Владимира Зеленского, в котором он поздравил граждан с Днем вышиванки.Причиной дискуссии в комментариях стала фотография, на которой украинский лидер запечатлен в русской косоворотке. "Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!" — подписал снимок Зеленский. За четыре часа пост набрал почти 500 тысяч лайков."А сегодня праздник "косоворотки"? Или уже нет разницы, что и как называть?" — возмутился пользователь hugo._.stiglitz."Из интернета: косоворотка и вышиванка — обе представляют собой вид национальной одежды. Первая — русской, вторая — украинской. Отсюда вопрос: почему Наш президент в косоворотке?" — задалась вопросом olya_timofeevs."Разрез со стороны — у российского национального костюма, они этот разрез позаимствовали у тюрков. Я не могу, просто стыд. В украинском разрез всегда посередине. В вашей команде никто вообще как в российских, так и в украинских традициях не разбирается?" — отметил bodia_win.Сегодня исполнилось ровно два года со дня инаугурации Владимира Зеленского. Он победил на президентских выборах 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов, и стал самым молодым украинским лидером за всю историю страны.Международный День вышиванки — традиционной украинской и белорусской одежды (чаще всего рубашки) — отмечают ежегодно в третий четверг мая.

https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html

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россия, владимир зеленский, украина, в мире