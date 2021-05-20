https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733138208.html

Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шаги людей в его окружении

Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шаги людей в его окружении - РИА Новости, 20.05.2021

Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шаги людей в его окружении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шаги людей в его окружении. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:43

2021-05-20T14:43

2021-05-20T14:43

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украина

в мире

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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шаги людей в его окружении."За некоторые шаги некоторых людей, которые рядом со мной есть или были, действительно стыдно. И если это небольшие промахи, то надо простить, и они должны исправлять ситуацию и показывать это, так как людям всегда надо давать второй шанс, если они не воры. Я всегда давал людям второй шанс, иногда третий, иногда потом жалею", - заявил Зеленский на пресс-конференции в четверг по итогам второй годовщины на посту президента Украины.По его словам, он осознает ответственность за людей, которые пришли с ним к власти, и некоторые действия членов его команды, "бьют по нему лично и по рейтингу".Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.

https://ria.ru/20210520/klichko-1733131887.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/zelenskiy-1733130190.html

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донбасс, владимир зеленский, украина, в мире