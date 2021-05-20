https://ria.ru/20210520/zdorove-1733068676.html

Онколог рассказал, какие обследования нужно проходить регулярно

Онколог рассказал, какие обследования нужно проходить регулярно - РИА Новости, 20.05.2021

Онколог рассказал, какие обследования нужно проходить регулярно

Женщинам необходимо посещать гинеколога и делать маммографию, а после 50 лет мужчинам и женщинам нужно сдать анализ кала на скрытую кровь, чтобы на ранней... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T08:59

2021-05-20T08:59

2021-05-20T11:14

россия

общество

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Женщинам необходимо посещать гинеколога и делать маммографию, а после 50 лет мужчинам и женщинам нужно сдать анализ кала на скрытую кровь, чтобы на ранней стадии не пропустить появление онкологии, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков."Человеку надо о себе беспокоиться. С 21 года женщины должны обязательно посещать гинеколога с целью осмотра шейки матки и профилактики предраковых заболеваний и ранней диагностики. С 39 лет — это маммография, если ничего не беспокоит, то раз в три года. Для мужчин от 45 лет — это кровь на ПСА (простатический специфический антиген. — Прим. ред.), для женщин и мужчин после 50 лет — анализ кала на скрытую кровь либо гастроколоноскопия, которая позволяет выявлять опухоль толстой кишки. Также к скрининговым исследованиям относится КТ легких, которую необходимо делать всем людям, у которых есть стаж курения от десяти лет. Стандартные показания: пачка в день в течение десяти лет — и КТ легких для скрининга показано даже тем людям, которые бросили курить несколько лет назад", — рассказал Хатьков.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210520/onkologiya-1733061815.html

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