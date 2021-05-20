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Россияне рассказали, на что готовы ради зарплаты в 250 тысяч рублей
Россияне рассказали, на что готовы ради зарплаты в 250 тысяч рублей - РИА Новости, 20.05.2021
Россияне рассказали, на что готовы ради зарплаты в 250 тысяч рублей
Ради зарплаты в 250 тысяч рублей россияне готовы сменить профессию, уехать в другой город или страну, выяснил сервис "Работа.ру", исследование которого есть в... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T07:06
2021-05-20T07:06
2021-05-20T11:34
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ради зарплаты в 250 тысяч рублей россияне готовы сменить профессию, уехать в другой город или страну, выяснил сервис "Работа.ру", исследование которого есть в распоряжении РИА Новости.О такой возможности заявили 51% и 40% опрошенных соответственно.Кроме того, 36% респондентов ради такой суммы способны отказаться на некоторое время от отпуска, а еще 35% не против увеличения нагрузки и расширения обязанностей.Почти треть россиян готовы получить новое образование или пройти переквалификацию, а около четверти — работать без выходных. Отложить планирование семьи ради большого заработка согласились десять процентов жителей страны.Только каждый десятый опрошенный не готов к каким-либо действиям, чтобы получать 250 тысяч рублей ежемесячно, и всего один процент уже имеет такой доход.В исследование проводили в мае, в нем приняли участие более пяти тысяч пользователей сервиса из всех российских регионов.
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россия, общество
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ради зарплаты в 250 тысяч рублей россияне готовы сменить профессию, уехать в другой город или страну, выяснил сервис "Работа.ру", исследование которого есть в распоряжении РИА Новости.
О такой возможности заявили 51% и 40% опрошенных соответственно.
Кроме того, 36% респондентов ради такой суммы способны отказаться на некоторое время от отпуска, а еще 35% не против увеличения нагрузки и расширения обязанностей.
Почти треть россиян готовы получить новое образование или пройти переквалификацию, а около четверти — работать без выходных. Отложить планирование семьи ради большого заработка согласились десять процентов жителей страны.
Только каждый десятый опрошенный не готов к каким-либо действиям, чтобы получать 250 тысяч рублей ежемесячно, и всего один процент уже имеет такой доход.
В исследование проводили в мае, в нем приняли участие более пяти тысяч пользователей сервиса из всех российских регионов.