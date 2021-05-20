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"Железный занавес" в СССР

"Железный занавес" в СССР - РИА Новости, 20.05.2021

"Железный занавес" в СССР

"Железный занавес" – политическое клише, обозначающее информационный, политический и пограничный барьер, возведенный СССР и на протяжении нескольких десятилетий РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T00:43

2021-05-20T00:43

2021-05-20T00:43

европа

уинстон черчилль

ссср

справки

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"Железный занавес" – политическое клише, обозначающее информационный, политический и пограничный барьер, возведенный СССР и на протяжении нескольких десятилетий отделявший Союз и другие социалистические страны от капиталистических стран Запада. Широкое распространение термин получил после речи Уинстона Черчилля, произнесенной в Фултоне (Миссури) 5 марта 1946 года, в которой он образно обрисовал картину разделения послевоенной Европы на сферы влияния: "Железный занавес опустился поперек всего континента". Термин "железный занавес" использовали в пропагандистском смысле и до Черчилля. В 1904 году английский писатель и публицист Герберт Уэллс в книге "Пища богов" использовал выражение "железный занавес" для описания "принуждения к конфиденциальности". Прямой антисоветский смысл выражение приобрело в 1919 году, когда премьер-министр Франции Жорж Клемансо на Парижской мирной конференции произнес фразу: "Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, который помешает ему разрушить цивилизованную Европу". В западной пропаганде термин "железный занавес" активно использовался как символ тотальной несвободы при социализме, подавления основных прав личности, прежде всего, права на свободу передвижения и получения информации.В советском государстве многие десятилетия был фактически запрещен инициативный выезд граждан за границу. Какая-либо законодательная регламентация в этой области отсутствовала.В советский период гражданин мог выехать за границу только в качестве туриста, в командировку или по приглашению иностранных государств, юридических и физических лиц. Инициативный выезд не запрещался законодательно, но и не был возможен реально.До падения "железного занавеса" для граждан СССР любые контакты с иностранцами должны были быть санкционированы властями. Супружество с гражданином другой страны стояло перед множеством препон и было, практически, невозможно. Индивидуальные попытки преодоления "железного занавеса" сводились к "невозвращению" из поездки за рубеж. В последние годы существования Союза ССР положение несколько изменилось. Был разрешен выезд советских граждан на постоянное место жительства в Израиль. Однако правило о необходимости получить выездную визу, в которой могло быть отказано без какого-либо объяснения, привело к появлению достаточно многочисленной категории граждан, названных "отказниками".20 мая 1991 года закончился период "железного занавеса" – Верховным Советом СССР был принят Закон СССР "О порядке выезда из Союза Советских Социалистических Республик и въезда в Союз Советских Социалистических Республик граждан СССР", разрешавший советским гражданам выезжать за границу.Закон в соответствии с международными договорами СССР гарантировал гражданам страны право выезда из СССР и въезда в СССР, регулировал порядок выдачи заграничных паспортов гражданам СССР, устанавливал случаи временных ограничений права граждан на выезд из страны и порядок разрешения споров в связи с отказом в выдаче заграничного паспорта.Согласно закону, граждане СССР могли выехать из страны и по личному заявлению, и по ходатайству государственных, общественных и религиозных организаций или предприятий.Выезд из СССР или въезд в СССР осуществлялся по заграничным паспортам, выданным уполномоченными на то государственными органами. Заграничный паспорт был действителен для выезда из СССР во все страны мира.Закон устанавливал, что при выезде из СССР необходимо наличие в заграничном паспорте въездной визы иностранного государства, в которое непосредственно въезжал гражданин.До принятия закона документы на получение загранпаспорта могли рассматриваться очень долгий период. Закон ввел жесткие сроки рассмотрения заявлений: заявления граждан о выдаче заграничных паспортов для временного пребывания за границей должны были рассматриваться в месячный срок, а если поездка связана со срочным лечением выезжающего, либо серьезной болезнью или смертью родственника, проживающего за границей, – в течение трех рабочих дней. Заявления о выдаче заграничных паспортов для выезда из СССР на постоянное жительство должны были рассматриваться в трехмесячный срок.Согласно закону, среди оснований, по которым могли быть введены временные ограничения в праве на выезд из СССР, значились осведомленность гражданина в сведениях, составляющих государственную тайну, возбужденное против него уголовное дело, отбывание им наказания за совершение преступления и др. Гражданину СССР могли временно отказать в выдаче заграничного паспорта, если он подлежал призыву на действительную срочную военную службу – до ее прохождения или до освобождения от нее в соответствии с законом. Нормы закона бывшего Союза ССР от 20 мая 1991 года в той мере, в какой они не противоречили Конституции Российской Федерации и ее суверенитету, действовали до принятия Федерального закона от 15 августа 1996 года "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".Постановлением правительства Российской Федерации от 28 января 1993 года "О мерах по обеспечению права граждан Российской Федерации на свободный выезд за ее пределы, беспрепятственное возвращение и совершенствованию порядка командирования работников за границу" были отменены выездные визы и разрешена свободная выдача загранпаспортов. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, уинстон черчилль, ссср, справки