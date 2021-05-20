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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210520/zachatie-1733159523.html
Врач рассказал, когда можно планировать зачатие ребенка после COVID-19
Врач рассказал, когда можно планировать зачатие ребенка после COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021
Врач рассказал, когда можно планировать зачатие ребенка после COVID-19
Три месяца после перенесенного коронавируса – достаточный срок, после которого мужчинам можно планировать зачатие ребенка, заявил завкафедрой урологии МГМСУ... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T16:31
2021-05-20T19:01
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
дмитрий пушкарь
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Три месяца после перенесенного коронавируса – достаточный срок, после которого мужчинам можно планировать зачатие ребенка, заявил завкафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова, главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь."Мы рекомендуем, если встает вопрос деторождения, то через три месяца после окончания заболевания", - сказал Пушкарь журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.Он отметил, что вакцинация от коронавируса никак не влияет на возможность зачатия ребенка. "Сразу после вакцинации можно начинать думать о деторождении", - уточнил специалист.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ria.ru/20210520/privivka-1733142506.html
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вакцинация россиян от covid-19, россия, дмитрий пушкарь, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Врач рассказал, когда можно планировать зачатие ребенка после COVID-19

16:31 20.05.2021 (обновлено: 19:01 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в павильоне компании "Эвотэк-Мирай Геномикс" на выставке в рамках XXVI Всероссийской конференции "Клиническая лаборатория : от анализа к диагнозу" в Москве
Медицинский работник в павильоне компании Эвотэк-Мирай Геномикс на выставке в рамках XXVI Всероссийской конференции Клиническая лаборатория : от анализа к диагнозу в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Три месяца после перенесенного коронавируса – достаточный срок, после которого мужчинам можно планировать зачатие ребенка, заявил завкафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова, главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.
"Мы рекомендуем, если встает вопрос деторождения, то через три месяца после окончания заболевания", - сказал Пушкарь журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
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Он отметил, что вакцинация от коронавируса никак не влияет на возможность зачатия ребенка. "Сразу после вакцинации можно начинать думать о деторождении", - уточнил специалист.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19РоссияДмитрий ПушкарьЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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