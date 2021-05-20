https://ria.ru/20210520/yakutiya-1733141185.html

"Алроса" направит на развитие Якутии 700 миллионов рублей

"Алроса" направит на развитие Якутии 700 миллионов рублей - РИА Новости, 20.05.2021

"Алроса" направит на развитие Якутии 700 миллионов рублей

Алмазодобывающая компания "Алроса" в 2021 году направит на социально-экономическое развитие Якутии 700 миллионов рублей, с 2022 по 2025 года – не менее 800... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:53

2021-05-20T14:53

2021-05-20T14:53

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

алроса

экономика

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ЯКУТСК, 20 мая – РИА Новости. Алмазодобывающая компания "Алроса" в 2021 году направит на социально-экономическое развитие Якутии 700 миллионов рублей, с 2022 по 2025 года – не менее 800 миллионов рублей ежегодно, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.На заседании хозяйственного актива компании в четверг глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор "АЛРОСА" Сергей Иванов подписали договор о социально-экономическом развитии республики на 2021-2025 годы. Документ закрепил сотрудничество сторон при реализации в регионе социальных проектов и программ образования, здравоохранения, занятости населения, науки, охраны окружающей среды, благоустройства территорий, культуры и спорта."На это в 2021 году АЛРОСА направит 700 миллионов рублей, а в период с 2022 по 2025 годы – не менее 800 миллионов рублей ежегодно", – приводятся слова Иванова.Также компания заключила соглашения с восемью улусами "алмазной провинции". "…Компания окажет целевую финансовую помощь на 370 миллионов рублей. В течение пяти лет Анабарский, Верхневилюйский, Вилюйский, Ленский, Мирнинский, Нюрбинский, Оленёкский и Сунтарский районы получат от компании финансовую поддержку более чем по 46 миллионов рублей каждый", - добавили в кабмине.Отмечается, что предыдущий договор был подписан в 2011 году сроком на 10 лет."За эти годы на реализацию социальных проектов компанией перечислено почти 7,2 миллиарда рублей. Благодаря финансированию АЛРОСА в 19 районах Якутии построено 39 объектов, из них три жилых дома, восемь образовательных учреждений, 10 спортивных залов, семь культурно-спортивных комплексов, пять объектов здравоохранения, четыре детских реабилитационных центра и другие объекты. Соглашения о взаимном сотрудничестве между АЛРОСА и улусами заключаются с 2011 года. Общий объём целевой финансовой помощи за эти годы составил 870 миллионов рублей. Всего за этот же период районы получили от АЛРОСА в виде дивидендов по акциям почти 22,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.АЛРОСА − крупнейший в мире производитель алмазов в каратах − на ее долю приходится 26% мировой и около 90% российской добычи алмазов.

https://ria.ru/20210512/yakutiya-1731909964.html

https://ria.ru/20210509/veterany-1731531435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), айсен николаев, алроса, экономика