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"Алроса" направит на развитие Якутии 700 миллионов рублей
"Алроса" направит на развитие Якутии 700 миллионов рублей - РИА Новости, 20.05.2021
"Алроса" направит на развитие Якутии 700 миллионов рублей
Алмазодобывающая компания "Алроса" в 2021 году направит на социально-экономическое развитие Якутии 700 миллионов рублей, с 2022 по 2025 года – не менее 800... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:53
2021-05-20T14:53
2021-05-20T14:53
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
алроса
экономика
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ЯКУТСК, 20 мая – РИА Новости. Алмазодобывающая компания "Алроса" в 2021 году направит на социально-экономическое развитие Якутии 700 миллионов рублей, с 2022 по 2025 года – не менее 800 миллионов рублей ежегодно, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.На заседании хозяйственного актива компании в четверг глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор "АЛРОСА" Сергей Иванов подписали договор о социально-экономическом развитии республики на 2021-2025 годы. Документ закрепил сотрудничество сторон при реализации в регионе социальных проектов и программ образования, здравоохранения, занятости населения, науки, охраны окружающей среды, благоустройства территорий, культуры и спорта."На это в 2021 году АЛРОСА направит 700 миллионов рублей, а в период с 2022 по 2025 годы – не менее 800 миллионов рублей ежегодно", – приводятся слова Иванова.Также компания заключила соглашения с восемью улусами "алмазной провинции". "…Компания окажет целевую финансовую помощь на 370 миллионов рублей. В течение пяти лет Анабарский, Верхневилюйский, Вилюйский, Ленский, Мирнинский, Нюрбинский, Оленёкский и Сунтарский районы получат от компании финансовую поддержку более чем по 46 миллионов рублей каждый", - добавили в кабмине.Отмечается, что предыдущий договор был подписан в 2011 году сроком на 10 лет."За эти годы на реализацию социальных проектов компанией перечислено почти 7,2 миллиарда рублей. Благодаря финансированию АЛРОСА в 19 районах Якутии построено 39 объектов, из них три жилых дома, восемь образовательных учреждений, 10 спортивных залов, семь культурно-спортивных комплексов, пять объектов здравоохранения, четыре детских реабилитационных центра и другие объекты. Соглашения о взаимном сотрудничестве между АЛРОСА и улусами заключаются с 2011 года. Общий объём целевой финансовой помощи за эти годы составил 870 миллионов рублей. Всего за этот же период районы получили от АЛРОСА в виде дивидендов по акциям почти 22,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.АЛРОСА − крупнейший в мире производитель алмазов в каратах − на ее долю приходится 26% мировой и около 90% российской добычи алмазов.
https://ria.ru/20210512/yakutiya-1731909964.html
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республика саха (якутия), айсен николаев, алроса, экономика
ЯКУТСК, 20 мая – РИА Новости.
Алмазодобывающая компания "Алроса" в 2021 году направит на социально-экономическое развитие Якутии
700 миллионов рублей, с 2022 по 2025 года – не менее 800 миллионов рублей ежегодно, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
На заседании хозяйственного актива компании в четверг глава Якутии Айсен Николаев
и генеральный директор "АЛРОСА
" Сергей Иванов подписали договор о социально-экономическом развитии республики на 2021-2025 годы. Документ закрепил сотрудничество сторон при реализации в регионе социальных проектов и программ образования, здравоохранения, занятости населения, науки, охраны окружающей среды, благоустройства территорий, культуры и спорта.
"На это в 2021 году АЛРОСА направит 700 миллионов рублей, а в период с 2022 по 2025 годы – не менее 800 миллионов рублей ежегодно", – приводятся слова Иванова.
Также компания заключила соглашения с восемью улусами "алмазной провинции". "…Компания окажет целевую финансовую помощь на 370 миллионов рублей. В течение пяти лет Анабарский, Верхневилюйский, Вилюйский, Ленский, Мирнинский, Нюрбинский, Оленёкский и Сунтарский районы получат от компании финансовую поддержку более чем по 46 миллионов рублей каждый", - добавили в кабмине.
Отмечается, что предыдущий договор был подписан в 2011 году сроком на 10 лет.
"За эти годы на реализацию социальных проектов компанией перечислено почти 7,2 миллиарда рублей. Благодаря финансированию АЛРОСА в 19 районах Якутии построено 39 объектов, из них три жилых дома, восемь образовательных учреждений, 10 спортивных залов, семь культурно-спортивных комплексов, пять объектов здравоохранения, четыре детских реабилитационных центра и другие объекты. Соглашения о взаимном сотрудничестве между АЛРОСА и улусами заключаются с 2011 года. Общий объём целевой финансовой помощи за эти годы составил 870 миллионов рублей. Всего за этот же период районы получили от АЛРОСА в виде дивидендов по акциям почти 22,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
АЛРОСА − крупнейший в мире производитель алмазов в каратах − на ее долю приходится 26% мировой и около 90% российской добычи алмазов.