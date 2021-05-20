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При взрыве в Афганистане погибли девять человек

При взрыве в Афганистане погибли девять человек - РИА Новости, 20.05.2021

При взрыве в Афганистане погибли девять человек

Девять человек, включая женщин и детей, погибли в результате подрыва придорожной мины в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщил телеканал Tolo News со... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T10:03

2021-05-20T10:03

2021-05-20T10:03

гильменд (провинция)

афганистан

в мире

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Девять человек, включая женщин и детей, погибли в результате подрыва придорожной мины в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источник.По данным телеканала, взрыв прогремел во вторник утром в городе Лашкаргах. Как сообщается, на мине подорвался автомобиль, в котором находились люди."Еще двое детей пострадали во время взрыва", - сообщил телеканалу источник.На данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за взрыв.

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/afganistan-1730770841.html

гильменд (провинция)

афганистан

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2021

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гильменд (провинция), афганистан, в мире