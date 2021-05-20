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При взрыве в Афганистане погибли девять человек
При взрыве в Афганистане погибли девять человек - РИА Новости, 20.05.2021
При взрыве в Афганистане погибли девять человек
Девять человек, включая женщин и детей, погибли в результате подрыва придорожной мины в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщил телеканал Tolo News со... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:03
2021-05-20T10:03
2021-05-20T10:03
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Девять человек, включая женщин и детей, погибли в результате подрыва придорожной мины в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источник.По данным телеканала, взрыв прогремел во вторник утром в городе Лашкаргах. Как сообщается, на мине подорвался автомобиль, в котором находились люди."Еще двое детей пострадали во время взрыва", - сообщил телеканалу источник.На данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за взрыв.
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гильменд (провинция), афганистан, в мире