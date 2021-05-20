https://ria.ru/20210520/vstrechu-1733141562.html

Лавров провел вторую встречу с Блинкеном "на арктических полях"

Лавров провел вторую встречу с Блинкеном "на арктических полях" - РИА Новости, 20.05.2021

Лавров провел вторую встречу с Блинкеном "на арктических полях"

Глава МИД России Сергей Лавров второй раз за сутки пообщался с американским коллегой Энтони Блинкеном — в этот раз коротко, "на ногах", следует из фото,... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:55

2021-05-20T14:55

2021-05-20T16:10

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров второй раз за сутки пообщался с американским коллегой Энтони Блинкеном — в этот раз коротко, "на ногах", следует из фото, размещенного в Facebook официальным представителем дипломатического ведомства Марией Захаровой."На арктических полях", — подписала она фото, где Лавров и Блинкен запечатлены в оживленной беседе на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике.Глава российского МИД и госсекретарь США впервые встретились в столице Исландии накануне. По словам Захаровой, встреча носила конструктивный характер и продлилась больше, чем планировалось.Как заявил после встречи сам Лавров, стороны будут готовить предложения президентам для встречи, в том числе по вопросам стратегической стабильности. Он также положительно оценил итоги встречи и добавил, что Россия готова "разгребать завалы", оставшиеся в отношениях с США от предыдущих администраций. Кроме того, Блинкен заявил, что в интересах Вашингтона приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/lavrov-1733080831.html

https://ria.ru/20210520/arktika-1733132187.html

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россия, facebook, nord stream 2 ag, энтони блинкен, мария захарова, сергей лавров, арктический совет, исландия, сша