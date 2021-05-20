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Лавров провел вторую встречу с Блинкеном "на арктических полях"
Лавров провел вторую встречу с Блинкеном "на арктических полях" - РИА Новости, 20.05.2021
Лавров провел вторую встречу с Блинкеном "на арктических полях"
Глава МИД России Сергей Лавров второй раз за сутки пообщался с американским коллегой Энтони Блинкеном — в этот раз коротко, "на ногах", следует из фото,... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:55
2021-05-20T16:10
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арктический совет
исландия
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров второй раз за сутки пообщался с американским коллегой Энтони Блинкеном — в этот раз коротко, "на ногах", следует из фото, размещенного в Facebook официальным представителем дипломатического ведомства Марией Захаровой."На арктических полях", — подписала она фото, где Лавров и Блинкен запечатлены в оживленной беседе на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике.Глава российского МИД и госсекретарь США впервые встретились в столице Исландии накануне. По словам Захаровой, встреча носила конструктивный характер и продлилась больше, чем планировалось.Как заявил после встречи сам Лавров, стороны будут готовить предложения президентам для встречи, в том числе по вопросам стратегической стабильности. Он также положительно оценил итоги встречи и добавил, что Россия готова "разгребать завалы", оставшиеся в отношениях с США от предыдущих администраций. Кроме того, Блинкен заявил, что в интересах Вашингтона приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/lavrov-1733080831.html
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россия, facebook, nord stream 2 ag, энтони блинкен, мария захарова, сергей лавров, арктический совет, исландия, сша

Лавров провел вторую встречу с Блинкеном "на арктических полях"

14:55 20.05.2021 (обновлено: 16:10 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров второй раз за сутки пообщался с американским коллегой Энтони Блинкеном — в этот раз коротко, "на ногах", следует из фото, размещенного в Facebook официальным представителем дипломатического ведомства Марией Захаровой.
"На арктических полях", — подписала она фото, где Лавров и Блинкен запечатлены в оживленной беседе на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике.
Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
10:24Авторы
На краю света. Лавров и Блинкен встретились и разошлись. В оценках
Глава российского МИД и госсекретарь США впервые встретились в столице Исландии накануне. По словам Захаровой, встреча носила конструктивный характер и продлилась больше, чем планировалось.
Как заявил после встречи сам Лавров, стороны будут готовить предложения президентам для встречи, в том числе по вопросам стратегической стабильности. Он также положительно оценил итоги встречи и добавил, что Россия готова "разгребать завалы", оставшиеся в отношениях с США от предыдущих администраций. Кроме того, Блинкен заявил, что в интересах Вашингтона приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
14:17
Россия будет развивать в Арктике экологические инициативы, заявил Лавров
 
РоссияFacebookNord Stream 2 AGЭнтони БлинкенМария ЗахароваСергей ЛавровАрктический советИсландияСША
 
 
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