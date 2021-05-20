Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733112623.html
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским - РИА Новости, 20.05.2021
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским
Контакты по гипотетической встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:53
2021-05-20T13:09
россия
дмитрий песков
украина
владимир зеленский
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731666768_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_e3424b228879e9ba145d055952352c62.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Контакты по гипотетической встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны - мой коллега Козак (Дмитрий, замглавы администрации президента РФ) принимает в них участие. Действительно есть определенные наброски возможных тем к обсуждению, процесс идет непросто, пока наброски такими широкими мазками, скорее концептуальные, не предметные", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу подтвердить слова Зеленского о начале разговора между офисами президентов Украины и РФ по организации будущей встречи.Песков воздержался "от именования каких-то пунктов возможной повестки дня". "Это такой процесс без необходимой конкретики и субстанции", - отметил он.Никаких сроков возможных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет: это гипотетическая встреча в гипотетической повестке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Гипотетической повестки дня, гипотетической встречи", - сказал Песков.Песков также добавил, что нет никаких сроков по проведению переговоров президентов. "Нет", - ответил он на соответствующий вопрос.В четверг президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале контактов офисов глав Украины и РФ по встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733109582.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731666768_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_6c8ec6c3c2ea03ad4e046a271c85f17b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, украина, владимир зеленский, владимир путин, в мире

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским

12:53 20.05.2021 (обновлено: 13:09 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Контакты по гипотетической встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны - мой коллега Козак (Дмитрий, замглавы администрации президента РФ) принимает в них участие. Действительно есть определенные наброски возможных тем к обсуждению, процесс идет непросто, пока наброски такими широкими мазками, скорее концептуальные, не предметные", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу подтвердить слова Зеленского о начале разговора между офисами президентов Украины и РФ по организации будущей встречи.
Песков воздержался "от именования каких-то пунктов возможной повестки дня". "Это такой процесс без необходимой конкретики и субстанции", - отметил он.
Никаких сроков возможных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет: это гипотетическая встреча в гипотетической повестке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Гипотетической повестки дня, гипотетической встречи", - сказал Песков.
Песков также добавил, что нет никаких сроков по проведению переговоров президентов. "Нет", - ответил он на соответствующий вопрос.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале контактов офисов глав Украины и РФ по встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
12:43
В МИД оценили перспективы встречи Путина и Зеленского
 
РоссияДмитрий ПесковУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05"Роскосмос" будет продавать "проверенные космосом" товары
03:03Эксперты выяснили график работы российских мошенников
02:56Стало известно, под каким номером Манижа выступит в финале "Евровидения"
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
Лента новостейМолния