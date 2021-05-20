https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733112623.html
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским - РИА Новости, 20.05.2021
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским
Контакты по гипотетической встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:53
2021-05-20T12:53
2021-05-20T13:09
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дмитрий песков
украина
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Контакты по гипотетической встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны - мой коллега Козак (Дмитрий, замглавы администрации президента РФ) принимает в них участие. Действительно есть определенные наброски возможных тем к обсуждению, процесс идет непросто, пока наброски такими широкими мазками, скорее концептуальные, не предметные", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу подтвердить слова Зеленского о начале разговора между офисами президентов Украины и РФ по организации будущей встречи.Песков воздержался "от именования каких-то пунктов возможной повестки дня". "Это такой процесс без необходимой конкретики и субстанции", - отметил он.Никаких сроков возможных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет: это гипотетическая встреча в гипотетической повестке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Гипотетической повестки дня, гипотетической встречи", - сказал Песков.Песков также добавил, что нет никаких сроков по проведению переговоров президентов. "Нет", - ответил он на соответствующий вопрос.В четверг президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале контактов офисов глав Украины и РФ по встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
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россия, дмитрий песков, украина, владимир зеленский, владимир путин, в мире
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Контакты по гипотетической встрече президентов России и Украины Владимира Путина
и Владимира Зеленского
идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны - мой коллега Козак (Дмитрий, замглавы администрации президента РФ) принимает в них участие. Действительно есть определенные наброски возможных тем к обсуждению, процесс идет непросто, пока наброски такими широкими мазками, скорее концептуальные, не предметные", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу подтвердить слова Зеленского о начале разговора между офисами президентов Украины и РФ по организации будущей встречи.
Песков воздержался "от именования каких-то пунктов возможной повестки дня". "Это такой процесс без необходимой конкретики и субстанции", - отметил он.
Никаких сроков возможных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет: это гипотетическая встреча в гипотетической повестке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Гипотетической повестки дня, гипотетической встречи", - сказал Песков.
Песков также добавил, что нет никаких сроков по проведению переговоров президентов. "Нет", - ответил он на соответствующий вопрос.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале контактов офисов глав Украины и РФ по встрече с российским лидером Владимиром Путиным.