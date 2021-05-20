https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733112623.html

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским - РИА Новости, 20.05.2021

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским

Контакты по гипотетической встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:53

2021-05-20T12:53

2021-05-20T13:09

россия

дмитрий песков

украина

владимир зеленский

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731666768_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_e3424b228879e9ba145d055952352c62.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Контакты по гипотетической встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны - мой коллега Козак (Дмитрий, замглавы администрации президента РФ) принимает в них участие. Действительно есть определенные наброски возможных тем к обсуждению, процесс идет непросто, пока наброски такими широкими мазками, скорее концептуальные, не предметные", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу подтвердить слова Зеленского о начале разговора между офисами президентов Украины и РФ по организации будущей встречи.Песков воздержался "от именования каких-то пунктов возможной повестки дня". "Это такой процесс без необходимой конкретики и субстанции", - отметил он.Никаких сроков возможных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет: это гипотетическая встреча в гипотетической повестке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Гипотетической повестки дня, гипотетической встречи", - сказал Песков.Песков также добавил, что нет никаких сроков по проведению переговоров президентов. "Нет", - ответил он на соответствующий вопрос.В четверг президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале контактов офисов глав Украины и РФ по встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733109582.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, украина, владимир зеленский, владимир путин, в мире