https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733110778.html

В Кремле рассказали, когда Путин примет решение по встрече с Байденом

В Кремле рассказали, когда Путин примет решение по встрече с Байденом - РИА Новости, 20.05.2021

В Кремле рассказали, когда Путин примет решение по встрече с Байденом

Президент России Владимир Путин примет решение по встрече с президентом США Джо Байденом после анализа ситуации, в том числе в свете переговоров главы МИД РФ... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:49

2021-05-20T12:49

2021-05-20T12:57

россия

энтони блинкен

сша

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет решение по встрече с президентом США Джо Байденом после анализа ситуации, в том числе в свете переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Энтони Блинкеном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Анализ продолжается. Опять же, будут анализироваться итоги контактов Лаврова и Блинкена, и потом уже президент будет принимать решение", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, приняла ли Москва решение по саммиту РФ и США.

https://ria.ru/20210519/vstrecha-1732990582.html

россия

сша

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россия, энтони блинкен, сша, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, в мире