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В Кремле рассказали, когда Путин примет решение по встрече с Байденом
В Кремле рассказали, когда Путин примет решение по встрече с Байденом - РИА Новости, 20.05.2021
В Кремле рассказали, когда Путин примет решение по встрече с Байденом
Президент России Владимир Путин примет решение по встрече с президентом США Джо Байденом после анализа ситуации, в том числе в свете переговоров главы МИД РФ... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:49
2021-05-20T12:49
2021-05-20T12:57
россия
энтони блинкен
сша
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет решение по встрече с президентом США Джо Байденом после анализа ситуации, в том числе в свете переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Энтони Блинкеном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Анализ продолжается. Опять же, будут анализироваться итоги контактов Лаврова и Блинкена, и потом уже президент будет принимать решение", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, приняла ли Москва решение по саммиту РФ и США.
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