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Лавров пошутил на тему встречи Путина с Байденом
Лавров пошутил на тему встречи Путина с Байденом - РИА Новости, 20.05.2021
Лавров пошутил на тему встречи Путина с Байденом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в шутливой форме отреагировал на вопрос о возможном РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T04:39
2021-05-20T11:01
россия
энтони блинкен
сергей лавров
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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РЕЙКЬЯВИК, 20 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в шутливой форме отреагировал на вопрос о возможном саммите лидеров двух стран.Журналисты спросили его, согласилась ли Москва на встречу президентов. "Мы же не таможня, чтобы давать добро", — ответил дипломат.Джо Байден предложил Владимиру Путину общение на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов. Кремль сообщал, что идут переговоры по срокам. В Белом доме в качестве предположительного времени называли июнь.На этой неделе заместитель главы российского МИД Сергей Рябков сказал, что окончательной договоренности по этому вопросу пока нет. При этом он отметил, что если она будет достигнута, то мероприятие может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". По данным источника РИА Новости, речь может идти о Женеве.
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россия, энтони блинкен, сергей лавров, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Лавров пошутил на тему встречи Путина с Байденом

04:39 20.05.2021 (обновлено: 11:01 20.05.2021)
 
© REUTERS / POOLВстреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Рейкьявике
Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© REUTERS / POOL
Читать ria.ru в
РЕЙКЬЯВИК, 20 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в шутливой форме отреагировал на вопрос о возможном саммите лидеров двух стран.
Журналисты спросили его, согласилась ли Москва на встречу президентов. "Мы же не таможня, чтобы давать добро", — ответил дипломат.
Джо Байден предложил Владимиру Путину общение на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов. Кремль сообщал, что идут переговоры по срокам. В Белом доме в качестве предположительного времени называли июнь.
На этой неделе заместитель главы российского МИД Сергей Рябков сказал, что окончательной договоренности по этому вопросу пока нет. При этом он отметил, что если она будет достигнута, то мероприятие может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". По данным источника РИА Новости, речь может идти о Женеве.
Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 02:47
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РоссияЭнтони БлинкенСергей ЛавровДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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