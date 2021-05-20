https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733058633.html
Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном - РИА Новости, 20.05.2021
Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике назвал их конструктивными. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T02:18
2021-05-20T02:18
2021-05-20T02:58
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике назвал их конструктивными.Как отметил министр, между сторонами есть понимание необходимости "преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы".Говоря о ситуации с работой дипмиссий в России и США, он отметил, что цепная реакция закрытия диппредставительств никого не устраивает. "Этот порочный круг ударов был начат президентом Обамой, когда он уходил из Белого дома <...> Эта цепная реакция никого, по-моему, не устраивает. Я почувствовал у наших американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения нашим президентам", - сказал министр.Лавров также сообщил, что обсудил с американским коллегой ряд международных вопросов: ситуацию на Корейском полуострове, восстановление совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и обстановку в Афганистане. "Говорили о том, как мы на данном этапе можем сделать все эти действия более эффективными", - отметил министр.Переговоры Лаврова и Блинкена в Рейкьявике продолжались почти два часа. Открывая встречу - первую очную с момента назначения Блинкена на пост, - Лавров заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше развивать отношения, расхождения серьезные.По его словам, Россия готова "разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США", в том числе по вопросу нормального функционирования дипломатических миссий в обеих странах.Блинкен, в свою очередь, выразил мнение, США и Россия могут работать по многим направлениям, несмотря на наличие разногласий, а если лидеры стран станут сотрудничать, мир станет безопасней.
https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733056569.html
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россия, энтони блинкен, сергей лавров, сша, в мире
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров
по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном
в Рейкьявике назвал их конструктивными.
Как отметил министр, между сторонами есть понимание необходимости "преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы".
"Завалов очень много, разгребать их непросто, но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет", - добавил глава МИД.
Говоря о ситуации с работой дипмиссий в России и США, он отметил, что цепная реакция закрытия диппредставительств никого не устраивает. "Этот порочный круг ударов был начат президентом Обамой, когда он уходил из Белого дома <...> Эта цепная реакция никого, по-моему, не устраивает. Я почувствовал у наших американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения нашим президентам", - сказал министр.
Лавров также сообщил, что обсудил с американским коллегой ряд международных вопросов: ситуацию на Корейском полуострове, восстановление совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и обстановку в Афганистане. "Говорили о том, как мы на данном этапе можем сделать все эти действия более эффективными", - отметил министр.
Переговоры Лаврова и Блинкена в Рейкьявике продолжались почти два часа. Открывая встречу - первую очную с момента назначения Блинкена на пост, - Лавров заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше развивать отношения, расхождения серьезные.
По его словам, Россия готова "разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США", в том числе по вопросу нормального функционирования дипломатических миссий в обеих странах.
Блинкен, в свою очередь, выразил мнение, США и Россия могут работать по многим направлениям, несмотря на наличие разногласий, а если лидеры стран станут сотрудничать, мир станет безопасней.