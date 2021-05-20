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Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
Встреча Лаврова и Блинкена завершилась - РИА Новости, 20.05.2021
Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена завершилась в Рейкьявике, она продолжалась почти два часа, передает... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T02:02
2021-05-20T02:02
2021-05-20T02:02
россия
энтони блинкен
сергей лавров
сша
в мире
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РЕЙКЬЯВИК, 20 мая - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена завершилась в Рейкьявике, она продолжалась почти два часа, передает корреспондент РИА Новости.Открывая встречу - первую очную с момента назначения Блинкена на пост, - Лавров заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше развивать отношения, расхождения серьезные.По его словам, РФ готова "разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США", в том числе по вопросу нормального функционирования дипломатических миссий в обеих странах.
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россия, энтони блинкен, сергей лавров, сша, в мире