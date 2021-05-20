https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733057900.html

Встреча Лаврова и Блинкена завершилась

Встреча Лаврова и Блинкена завершилась - РИА Новости, 20.05.2021

Встреча Лаврова и Блинкена завершилась

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена завершилась в Рейкьявике, она продолжалась почти два часа, передает... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T02:02

2021-05-20T02:02

2021-05-20T02:02

россия

энтони блинкен

сергей лавров

сша

в мире

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РЕЙКЬЯВИК, 20 мая - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена завершилась в Рейкьявике, она продолжалась почти два часа, передает корреспондент РИА Новости.Открывая встречу - первую очную с момента назначения Блинкена на пост, - Лавров заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше развивать отношения, расхождения серьезные.По его словам, РФ готова "разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США", в том числе по вопросу нормального функционирования дипломатических миссий в обеих странах.

https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733055530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энтони блинкен, сергей лавров, сша, в мире