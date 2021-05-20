Лавров впервые встретился с Блинкеном
00:12 20.05.2021 (обновлено: 02:00 20.05.2021)
РЕЙКЬЯВИК, 20 мая - РИА Новости. Первая личная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась в Рейкьявике, она продолжалась два часа, передает корреспондент РИА Новости.
Лавров в начале переговоров поблагодарил коллегу за предложение провести встречу, а также призвал разобраться, что делать с отношениями между Россией и США. "Самое главное заключается в том, чтобы мы старались максимально использовать дипломатические возможности, и я очень ценю, что вы демонстрируете именно такой настрой", - сказал Лавров.
Глава МИД отметил, что Москва и Вашингтон серьезно расходятся в оценке международной ситуации и подходах к решению проблем, при этом Россия, по его словам, готова "обсуждать все без исключения вопросы - при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе".
По словам Лаврова, он намерен обсудить с госсекретарем США ситуацию вокруг КНДР, иранской ядерной программы и Афганистана. "Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США, в том, что касается функционирования дипломатических миссий США в России и российских - в США", - сказал он.
Блинкен, в свою очередь, выразил мнение, США и Россия могут работать по многим направлениям, несмотря на наличие разногласий, а если лидеры стран станут сотрудничать, мир станет безопасней.
Лавров на это отметил, что Владимир Путин и Джо Байден должны сотрудничать там, где интересы двух стран совпадают, особенно по вопросам стратегической стабильности.
Глава госдепа заявил, что Вашингтон ищет "стабильных и предсказуемых отношений с Россией". "Не секрет, что у нас есть различия", - добавил вместе с тем он.
При этом Блинкен предупредил, что если Россия будет выступать агрессивно против США и союзников, Вашингтон будет отвечать, "не с целью эскалации и не для поиска конфликта". Среди пересекающихся интересов двух стран он назвал борьбу с пандемией и изменением климата, ядерные программы Ирана и КНДР, Афганистан.