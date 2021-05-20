https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733052261.html

Лавров впервые встретился с Блинкеном

Лавров впервые встретился с Блинкеном - РИА Новости, 20.05.2021

Лавров впервые встретился с Блинкеном

Первая личная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась в Рейкьявике, она продолжалась два часа, передает... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T00:12

2021-05-20T00:12

2021-05-20T02:00

джо байден

владимир путин

кндр (северная корея)

иран

россия

энтони блинкен

сергей лавров

сша

в мире

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РЕЙКЬЯВИК, 20 мая - РИА Новости. Первая личная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась в Рейкьявике, она продолжалась два часа, передает корреспондент РИА Новости.Лавров в начале переговоров поблагодарил коллегу за предложение провести встречу, а также призвал разобраться, что делать с отношениями между Россией и США. "Самое главное заключается в том, чтобы мы старались максимально использовать дипломатические возможности, и я очень ценю, что вы демонстрируете именно такой настрой", - сказал Лавров.Глава МИД отметил, что Москва и Вашингтон серьезно расходятся в оценке международной ситуации и подходах к решению проблем, при этом Россия, по его словам, готова "обсуждать все без исключения вопросы - при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе".По словам Лаврова, он намерен обсудить с госсекретарем США ситуацию вокруг КНДР, иранской ядерной программы и Афганистана. "Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США, в том, что касается функционирования дипломатических миссий США в России и российских - в США", - сказал он.Блинкен, в свою очередь, выразил мнение, США и Россия могут работать по многим направлениям, несмотря на наличие разногласий, а если лидеры стран станут сотрудничать, мир станет безопасней. Лавров на это отметил, что Владимир Путин и Джо Байден должны сотрудничать там, где интересы двух стран совпадают, особенно по вопросам стратегической стабильности. Глава госдепа заявил, что Вашингтон ищет "стабильных и предсказуемых отношений с Россией". "Не секрет, что у нас есть различия", - добавил вместе с тем он.При этом Блинкен предупредил, что если Россия будет выступать агрессивно против США и союзников, Вашингтон будет отвечать, "не с целью эскалации и не для поиска конфликта". Среди пересекающихся интересов двух стран он назвал борьбу с пандемией и изменением климата, ядерные программы Ирана и КНДР, Афганистан.

https://ria.ru/20210519/ryabkov-1732900909.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/1732997770.html

кндр (северная корея)

иран

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Первая встреча Лаврова и Блинкена Первая личная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прошла в Рейкьявике, 2021-05-20T00:12 true PT9M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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джо байден, владимир путин, кндр (северная корея), иран, россия, энтони блинкен, сергей лавров, сша, в мире