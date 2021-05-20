Немецкий политик описал сценарий третьей мировой войны
16:21 20.05.2021 (обновлено: 16:52 20.05.2021)
© AFP 2021 / Emmanuel DunandКомиссар ЕС по вопросам цифровой экономики и информационного общества Гюнтер Эттингер
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Третья мировая война пройдет без танков и артиллерии и вести ее будут секретные армии, заявил бывший премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, экс-еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер в статье для газеты Handelsblatt.
Политик вспомнил о нескольких кибернападениях в западных странах: взлом компьютера Ангелы Меркель в 2015 году, атаки на систему здравоохранения Ирландии, компании Colonial Pipeline и Solarwinds в США, а также на госструктуры в Америке и Германии. По его мнению, за этим могут стоять российские хакеры и сотрудники разведки.
"Одно можно сказать наверняка: третья мировая война будет происходить не "на суше, на воде и в воздухе", а скорее виртуально, в киберпространстве, без танков и грохота пушек", — написал он.
Экс-министр призвал Германию сконцентрироваться на киберзащите, так как страна уже значительно отстала от конкурентов.
Он отметил, что Евросоюз выделил на защиту в киберпространстве всего полтора миллиарда евро на период с 2021-го по 2027 год, что составляет 230 миллионов евро в год на 27 стран-членов, или меньше десяти миллионов евро на одно государство.
"Секретные киберармии Москвы и Пекина, должно быть, уже дрожат от страха. Или просто надрываются от хохота", — заключил Эттингер.
Россию неоднократно обвиняли в кибератаках, последней громкой историей было нападение на Solarwinds. Москва отвергает все претензии, настаивает на их бездоказательности и призывает к открытому сотрудничеству в сфере цифровой безопасности.