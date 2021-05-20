https://ria.ru/20210520/voyna-1733156378.html

Немецкий политик описал сценарий третьей мировой войны

Немецкий политик описал сценарий третьей мировой войны - РИА Новости, 20.05.2021

Немецкий политик описал сценарий третьей мировой войны

Третья мировая война пройдет без танков и артиллерии и вести ее будут секретные армии, заявил бывший премьер-министр немецкой федеральной земли... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:21

2021-05-20T16:21

2021-05-20T16:52

россия

гюнтер эттингер

евросоюз

германия

иран

сша

технологии

в мире

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"Русские надрываются от хохота". В Германии описали сценарий третьей мировой

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Третья мировая война пройдет без танков и артиллерии и вести ее будут секретные армии, заявил бывший премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, экс-еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер в статье для газеты Handelsblatt. Политик вспомнил о нескольких кибернападениях в западных странах: взлом компьютера Ангелы Меркель в 2015 году, атаки на систему здравоохранения Ирландии, компании Colonial Pipeline и Solarwinds в США, а также на госструктуры в Америке и Германии. По его мнению, за этим могут стоять российские хакеры и сотрудники разведки. "Одно можно сказать наверняка: третья мировая война будет происходить не "на суше, на воде и в воздухе", а скорее виртуально, в киберпространстве, без танков и грохота пушек", — написал он. В числе крупнейших киберсил Эттингер назвал Россию, США, Китай и Израиль, а также Иран. При этом Москва, по его мнению, — самая мощная в этом списке. Экс-министр призвал Германию сконцентрироваться на киберзащите, так как страна уже значительно отстала от конкурентов.Он отметил, что Евросоюз выделил на защиту в киберпространстве всего полтора миллиарда евро на период с 2021-го по 2027 год, что составляет 230 миллионов евро в год на 27 стран-членов, или меньше десяти миллионов евро на одно государство. "Секретные киберармии Москвы и Пекина, должно быть, уже дрожат от страха. Или просто надрываются от хохота", — заключил Эттингер. Россию неоднократно обвиняли в кибератаках, последней громкой историей было нападение на Solarwinds. Москва отвергает все претензии, настаивает на их бездоказательности и призывает к открытому сотрудничеству в сфере цифровой безопасности.

https://ria.ru/20210511/arktika-1731708490.html

https://ria.ru/20210427/minitmen-1729631923.html

россия

германия

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россия, гюнтер эттингер, евросоюз, германия, иран, сша, технологии, в мире