https://ria.ru/20210520/voronezh-1733181726.html

Суд отправил под домашний арест жителя Воронежа, стрелявшего у школы

Суд отправил под домашний арест жителя Воронежа, стрелявшего у школы - РИА Новости, 20.05.2021

Суд отправил под домашний арест жителя Воронежа, стрелявшего у школы

Суд отправил под домашний арест на два месяца жителя Воронежа, устроившего стрельбу возле школы, где шли занятия, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T18:19

2021-05-20T18:19

2021-05-20T21:40

россия

следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест на два месяца жителя Воронежа, устроившего стрельбу возле школы, где шли занятия, сообщает управление СК РФ по региону.Во вторник днем во время урока физкультуры в школе №85 к одному из учеников пятого класса подошел неизвестный мужчина и показал предмет, похожий на пистолет. Затем мужчина отошел в сторону от спортивной площадки, выстрелил в воздух и скрылся. На место выехали правоохранительные органы, вскоре полицейские задержали 33-летнего стрелка.В ходе обыска в квартире мужчины был, по словам следствия, обнаружен и изъят аэрозольный пистолет модели "Пионер", из которого тот и выстрелил. В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, максимальная санкция статьи - лишение свободы на пять лет.На допросе подозреваемый сказал следователям, что не демонстрировал учащимся пистолет, а только хотел испытать его, выстрелив в воздух.

https://ria.ru/20210520/strelba-1733127140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия