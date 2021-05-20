Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210520/voronezh-1733181726.html
Суд отправил под домашний арест жителя Воронежа, стрелявшего у школы
Суд отправил под домашний арест жителя Воронежа, стрелявшего у школы - РИА Новости, 20.05.2021
Суд отправил под домашний арест жителя Воронежа, стрелявшего у школы
Суд отправил под домашний арест на два месяца жителя Воронежа, устроившего стрельбу возле школы, где шли занятия, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T18:19
2021-05-20T21:40
россия
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест на два месяца жителя Воронежа, устроившего стрельбу возле школы, где шли занятия, сообщает управление СК РФ по региону.Во вторник днем во время урока физкультуры в школе №85 к одному из учеников пятого класса подошел неизвестный мужчина и показал предмет, похожий на пистолет. Затем мужчина отошел в сторону от спортивной площадки, выстрелил в воздух и скрылся. На место выехали правоохранительные органы, вскоре полицейские задержали 33-летнего стрелка.В ходе обыска в квартире мужчины был, по словам следствия, обнаружен и изъят аэрозольный пистолет модели "Пионер", из которого тот и выстрелил. В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, максимальная санкция статьи - лишение свободы на пять лет.На допросе подозреваемый сказал следователям, что не демонстрировал учащимся пистолет, а только хотел испытать его, выстрелив в воздух.
https://ria.ru/20210520/strelba-1733127140.html
https://ria.ru/20210518/oruzhie-1732846380.html
россия
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия

Суд отправил под домашний арест жителя Воронежа, стрелявшего у школы

18:19 20.05.2021 (обновлено: 21:40 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест на два месяца жителя Воронежа, устроившего стрельбу возле школы, где шли занятия, сообщает управление СК РФ по региону.
Во вторник днем во время урока физкультуры в школе №85 к одному из учеников пятого класса подошел неизвестный мужчина и показал предмет, похожий на пистолет. Затем мужчина отошел в сторону от спортивной площадки, выстрелил в воздух и скрылся. На место выехали правоохранительные органы, вскоре полицейские задержали 33-летнего стрелка.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
13:51
Житель Воронежа объяснил, почему открыл стрельбу возле школы
В ходе обыска в квартире мужчины был, по словам следствия, обнаружен и изъят аэрозольный пистолет модели "Пионер", из которого тот и выстрелил. В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, максимальная санкция статьи - лишение свободы на пять лет.
"В отношении подозреваемого в хулиганстве судом только что избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 17 июля 2021", - говорится в сообщении.
На допросе подозреваемый сказал следователям, что не демонстрировал учащимся пистолет, а только хотел испытать его, выстрелив в воздух.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 17:48
Госдума поддержала усиление контроля за законностью владения оружием
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ВоронежПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05"Роскосмос" будет продавать "проверенные космосом" товары
03:03Эксперты выяснили график работы российских мошенников
02:56Стало известно, под каким номером Манижа выступит в финале "Евровидения"
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
Лента новостейМолния