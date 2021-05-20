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"Почта России" готова доставлять вина при их онлайн-продаже
"Почта России" готова доставлять вина при их онлайн-продаже - РИА Новости, 20.05.2021
"Почта России" готова доставлять вина при их онлайн-продаже
"Почта России" входит в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи вина, готова организовать его доставку с идентификацией... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:26
2021-05-20T14:26
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство финансов рф (минфин россии)
почта россии
экономика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Почта России" входит в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи вина, готова организовать его доставку с идентификацией клиентов для проверки возраста, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Почта России" действительно входит в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя. Однако пока что речь идет лишь о ранней стадии дизайна такого решения. Подчеркнем, что дистанционная продажа крепкого алкоголя не обсуждается вовсе: мы рассматриваем возможность доставки вина", - сказали в пресс-службе.Там напомнили, что доставка локальных вин национальными почтовыми операторами не нова, она существует во Франции, Австрии, Германии."Почта" способна решать одну из главных задач – идентификации авторизованных клиентов, есть простая электронная подпись. Что, в свою очередь, позволяет точно знать возраст клиента уже на стадии заказа. Формат click&amp;collect, когда клиент получает заказ в отделении, позволяет повторно его идентифицировать. А интеграция наших IT-систем с ЕГАИС позволяет вести учет продаж", - отметили в компании.Розничные продажи алкоголя через интернет в России запрещены, но вопрос их разрешения обсуждается много лет. Минфин в 2018 году вносил в правительство законопроект, предполагавший запуск с 2019 года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, однако он так и не был принят. Против онлайн-торговли алкоголем последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.
https://ria.ru/20210512/portal-1731972222.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство финансов рф (минфин россии), почта россии, экономика

"Почта России" готова доставлять вина при их онлайн-продаже

14:26 20.05.2021
 
© Depositphotos / AntonMatyukhaДомашнее вино
Домашнее вино - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Depositphotos / AntonMatyukha
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Почта России" входит в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи вина, готова организовать его доставку с идентификацией клиентов для проверки возраста, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Почта России" действительно входит в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя. Однако пока что речь идет лишь о ранней стадии дизайна такого решения. Подчеркнем, что дистанционная продажа крепкого алкоголя не обсуждается вовсе: мы рассматриваем возможность доставки вина", - сказали в пресс-службе.
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Портал с зонами запрета продажи алкоголя запустили в Подмосковье
Там напомнили, что доставка локальных вин национальными почтовыми операторами не нова, она существует во Франции, Австрии, Германии.
"Почта" способна решать одну из главных задач – идентификации авторизованных клиентов, есть простая электронная подпись. Что, в свою очередь, позволяет точно знать возраст клиента уже на стадии заказа. Формат click&collect, когда клиент получает заказ в отделении, позволяет повторно его идентифицировать. А интеграция наших IT-систем с ЕГАИС позволяет вести учет продаж", - отметили в компании.
Розничные продажи алкоголя через интернет в России запрещены, но вопрос их разрешения обсуждается много лет. Минфин в 2018 году вносил в правительство законопроект, предполагавший запуск с 2019 года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, однако он так и не был принят. Против онлайн-торговли алкоголем последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство финансов РФ (Минфин России)Почта РоссииЭкономика
 
 
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