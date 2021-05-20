https://ria.ru/20210520/vinnik-1733159849.html

Москалькова сообщила о состоянии осужденного во Франции Винника

Москалькова сообщила о состоянии осужденного во Франции Винника - РИА Новости, 20.05.2021

Москалькова сообщила о состоянии осужденного во Франции Винника

Осужденный во Франции россиянин Александр Винник вновь готов объявить голодовку, его состояние очень подавленное, заявила уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:32

2021-05-20T16:32

2021-05-20T16:45

татьяна москалькова

александр винник

франция

в мире

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Осужденный во Франции россиянин Александр Винник вновь готов объявить голодовку, его состояние очень подавленное, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Его состояние здоровья подавленное, он вновь готов приступить к акции протеста в виде голодовки. По крайней мере такую информацию мы получили от наших и его защитников, от наших консульских служб", - сказала Москалькова журналистам.Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В нарушение конституции Греции Винника 30 месяцев держали в тюремном заключении без судебного решения. В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 году россиян был экстрадирован во Францию.

https://ria.ru/20210518/frantsiya-1732796293.html

франция

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татьяна москалькова, александр винник, франция, в мире