https://ria.ru/20210520/vina-1733720869.html

В Москве представили гид по российским винам

В Москве представили гид по российским винам - РИА Новости, 24.05.2021

В Москве представили гид по российским винам

Лучшие российские вина были представлены в Москве в четверг, в рейтинг вошло около 500 вин, получивших 85 и более баллов по международной шкале по итогам... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-20T21:14

2021-05-20T21:14

2021-05-24T19:39

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Лучшие российские вина были представлены в Москве в четверг, в рейтинг вошло около 500 вин, получивших 85 и более баллов по международной шкале по итогам исследования, проводившегося Союзом сомелье и экспертов России, передает корреспондент РИА Новости."Мы подняли критерий для попадания в рейтинг - с 75 до 85 баллов. Думаю, что в следующем году будет 86: увеличиваем планку, потому что растет качество российских вин, есть высокоуровневые даже в линейке масс-маркет", - сообщил на пресс-конференции глава Союза сомелье и экспертов России", создатель винного гида Артур Саркисян.По словам главы Союза сомелье, в 2021 году исполняется десять лет с того момента, как он стал заниматься исследованиями и продвижением российского вина: за это время стало выше и само качество, все больше становится и винодельческих хозяйств. "Если в первом гиде их было порядка 13, то сегодня - около 62. Вин с оценкой выше 90 баллов - порядка семи-восьми, но мы видим, что ситуация меняется к лучшему с каждым годом", - добавил Саркисян.Сейчас существуют винные гиды по России и Армении (четвертое издание), чуть позже будет готово полноценное издание по Молдавии, а на 2023 год запланирована подготовка гида по винам Грузии."Мы пробуем на предприятиях всю продукцию, которую они производят, отмечаем, что понравилось, и приобретаем отдельно в рознице либо через оптовые компании. Только потом ставится оценка. Мы доверяем всем, но для нас очень важен эффект, когда ты берешь вино с полки", - рассказал РИА Новости Саркисян.В свою очередь вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Александр Ставцев сообщил, что целый ряд розничных сетей и ресторанов строят свою закупочную политику именно на основании винного гида."Это самый быстрый способ для новой винодельни попасть на рынок. Проект, по сути, помогает строительству, развитию российского рынка вина, и при этом принципиально не имеет никаких коммерческих взаимоотношений с виноделами", - подчеркнул он.Иностранное признаниеПроект ориентирован прежде всего на российский рынок, но успех здесь - важный шаг к мировому признанию, уверен Саркисян. "Если все будет в порядке здесь, то и с представлением на мировом рынке проблем не будет", - сказал он.Винный гид предоставляется ведущим мировым экспертам, давая им возможность обратить внимание, как поменялась ситуация в винодельческой отрасли: по сравнению с мировой винной индустрией "мы пока в начале пути, но Россию уже признают, она появилась на винодельческой карте мира", сказал глава Союза сомелье.Ставцев рассказал, что в прошлом году английский вариант гида был представлен на переговорах в Финляндии, по итогам которых российские вина появились в сети Alko (финская монопольная компания по продаже алкогольной продукции). Кроме того, до пандемии экспортная программа с участием винного гида планировалась в Швеции, Дании и Германии, были презентации в Италии, Китае."Самый простой способ продать вино – дать о нем максимум информации. А российские вина могут производить фурор: ведь до сих пор многие ошибочно думают, что у нас только снег, водка и медведи", - заметил он.Что говорят производителиКорреспондент РИА Новости пообщался с производителями вин: их продукция была представлена для дегустации после оглашения итогов рейтинга. Среди собеседников - как представители крупнейших производителей, так и небольших семейных хозяйств.Семейный бизнес - и на винодельне Марченко, которая находится недалеко от Анапы. "Мы получили лицензию в 2019 году, а в этом году впервые официально попали в гид, для таких малых хозяйств, как мы, очень важно такое признание", - сказала Дарья, дочь основателя винодельни.Самому хозяйству 30 лет, площадь виноградников - 8,5 гектара, а некоторым лозам - почти 50 лет. "Я, когда оказываюсь на этих участках, буквально хожу на цыпочках. А чем старше лозы, тем вино получается изысканнее, вкуснее", - заметила она.Собеседник агентства также рассказала, что изменилось в работе хозяйства с принятием в прошлом году в РФ закона о виноградарстве и виноделии. "Нас он коснулся только в том, что нужно аккуратно делать этикетки, там стало много нюансов. Все остальные требования мы и так выполняем, для нас закон хороший: не ропщем, только радуемся", - заметила Марченко.Александра Пархоменко из винодел-усадьбы "Мангуп" (Крым, площадь виноградников 33 гектара) говорит, что благодаря гиду продукция предприятия продается не только в Севастополе, но даже в Краснодарском крае и Москве. "Спрос растет постепенно, мы вышли на рынок в 2018 году, нас не знали, но теперь, со временем, узнают все больше", - добавила она.По ее словам, после принятия в РФ закона о виноградарстве и виноделии работать будет проще. "Мы и сейчас фермерское хозяйство, но пока не сделали лицензию на производство вина, а производимся на предприятии, где есть лицензия. А теперь лицензию будет проще получить", - пояснила Пархоменко.Гендиректор крымского винодельческого хозяйства Alma Valley (площадь виноградников - 370 гектаров) Андрей Анисимов уверен в эффекте винного гида для отрасли, в том числе и для своего предприятия. "Наверное, это один из первых больших сводов для специалистов по закупкам в сетях и ресторанах, на которые можно ориентироваться по российским винам", - отметил он."Гид Артура Саркисяна является старейшим и наиболее авторитетным гидом по винам России. Участие в этом проекте для нас отличная возможность сравнить себя с другими участниками винного рынка и получить честную оценку своего труда от ведущего отечественного эксперта", - сказал РИА Новости гендиректор ПАО "Абрау-Дюрсо" Владимир Масловский.Он отметил, что стандарты, по которым оценивается качество российских вин, становятся все более высокими, а требования к винам растут, что закономерно и связано, в том числе, и с общим повышающимся год от года уровнем российского виноделия.

https://ria.ru/20210522/krym-1733465275.html

https://ria.ru/20210426/krasnodar-1730056273.html

https://ria.ru/20210410/wine-1727520520.html

https://ria.ru/20201126/vino-1586401816.html

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россия, абрау-дюрсо, финляндия, грузия, экономика