https://ria.ru/20210520/vezd-1733130949.html

ЕС рекомендовал разрешить въезд вакцинированным иностранцам

ЕС рекомендовал разрешить въезд вакцинированным иностранцам - РИА Новости, 20.05.2021

ЕС рекомендовал разрешить въезд вакцинированным иностранцам

Европейский союз в четверг обнародовал принятое накануне решение, официально рекомендовав государствам-членам разрешить въезд иностранцам, получившим за две... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:11

2021-05-20T14:11

2021-05-20T15:43

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Европейский союз в четверг обнародовал принятое накануне решение, официально рекомендовав государствам-членам разрешить въезд иностранцам, получившим за две недели до поездки прививку вакцинами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Постпреды стран ЕС в среду приняли решение одобрить предложение Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран.Еврокомиссия 3 мая предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС с учетом успехов вакцинации и ситуации с COVID-19 в третьих странах. Сообщалось, что ЕК предлагает разрешить въезд на европейскую территорию не только из стран с хорошей эпидобстановкой, но также всем, кто был полностью вакцинирован минимум за две недели до поездки. При этом оговаривается, что вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.В ЕК отметили, что государства-члены могут также разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) для использования в чрезвычайных ситуациях. В случае резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса или появлением новых опасных его вариантов страны ЕС, по предложению ЕК, должны иметь возможность экстренной приостановки въезда из таких стран. Еврокомиссия считает, что страны ЕС могут рассмотреть возможность создания механизма, который будет позволять путешественникам запрашивать признание национальных сертификатов вакцинации, выданных странами, не входящими в Евросоюз.В настоящее время действуют ограничения на необязательные поездки в ЕС из третьих стран. Еврокомиссия составила список, в который сейчас входят восемь стран, въезд из которых в Евросоюз разрешен: Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай при условии подтверждения взаимности в открытии границ.

https://ria.ru/20210519/germaniya-1733008348.html

https://ria.ru/20210519/turtsiya-1732972087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, еврокомиссия, коронавирус covid-19, новости - туризм, евросоюз