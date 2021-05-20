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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 20.05.2021
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T23:48
2021-05-20T23:48
2021-05-20T23:48
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Предупреждение в Москве и области действует с 9.00 до 21.00 21 мая.
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