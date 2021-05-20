https://ria.ru/20210520/veschestvo-1733061341.html

На месте ядерного взрыва в США нашли неизвестное вещество

На месте ядерного взрыва в США нашли неизвестное вещество - РИА Новости, 20.05.2021

На месте ядерного взрыва в США нашли неизвестное вещество

Группа исследователей из США и Италии обнаружила неизвестный ранее квазикристалл, образовавшийся на месте взрыва первого ядерного устройства "Тринити" в... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T05:00

2021-05-20T05:00

2021-05-20T12:18

сша

взрыв

в мире

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Группа исследователей из США и Италии обнаружила неизвестный ранее квазикристалл, образовавшийся на месте взрыва первого ядерного устройства "Тринити" в Аламогордо, штат Нью-Мексико. Об этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.Находка представляет собой соединение состава Si61Cu30Ca7Fe2 и является икосаэдром по структуре.Кристалл нашли в образце красного тринитита — стекла, сплавленного из песка и меди из линий электропередач, используемых для ядерного испытания.Квазикристаллы представляют собой твердые тела, состоящие из атомов, которые не образуют кристаллические решетки, но обладают упорядоченной структурой и другими характеристиками обычных кристаллов, включая способность когерентно рассеивать падающее излучение.Открытие поможет лучше понять последствия ядерных взрывов. Ученые рассказали, что обычно анализируют радиоактивный мусор и газы, чтобы понять, как было построено оружие или какие материалы в нем содержались. Но они довольно быстро распадаются, а квазикристаллы способны существовать вечно.Взрыв "Тринити" произошел в 1945 году на полигоне Аламогордо в американском штате Нью-Мексико. Мощность взрыва была эквивалентна примерно 21 килотонне тротила.Испытания проводились в рамках Манхэттенского проекта, в ходе которого в США создали три атомные бомбы. На испытаниях "Тринити" взорвали снаряд под названием "Штучка", две другие бомбы этого типа — "Малыш" и "Толстяк" — сбросили на Хиросиму и Нагасаки.

https://ria.ru/20210513/okean-1732198249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, взрыв, в мире