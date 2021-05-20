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На месте ядерного взрыва в США нашли неизвестное вещество
На месте ядерного взрыва в США нашли неизвестное вещество - РИА Новости, 20.05.2021
На месте ядерного взрыва в США нашли неизвестное вещество
Группа исследователей из США и Италии обнаружила неизвестный ранее квазикристалл, образовавшийся на месте взрыва первого ядерного устройства "Тринити" в... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T05:00
2021-05-20T12:18
сша
взрыв
в мире
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Группа исследователей из США и Италии обнаружила неизвестный ранее квазикристалл, образовавшийся на месте взрыва первого ядерного устройства "Тринити" в Аламогордо, штат Нью-Мексико. Об этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.Находка представляет собой соединение состава Si61Cu30Ca7Fe2 и является икосаэдром по структуре.Кристалл нашли в образце красного тринитита — стекла, сплавленного из песка и меди из линий электропередач, используемых для ядерного испытания.Квазикристаллы представляют собой твердые тела, состоящие из атомов, которые не образуют кристаллические решетки, но обладают упорядоченной структурой и другими характеристиками обычных кристаллов, включая способность когерентно рассеивать падающее излучение.Открытие поможет лучше понять последствия ядерных взрывов. Ученые рассказали, что обычно анализируют радиоактивный мусор и газы, чтобы понять, как было построено оружие или какие материалы в нем содержались. Но они довольно быстро распадаются, а квазикристаллы способны существовать вечно.Взрыв "Тринити" произошел в 1945 году на полигоне Аламогордо в американском штате Нью-Мексико. Мощность взрыва была эквивалентна примерно 21 килотонне тротила.Испытания проводились в рамках Манхэттенского проекта, в ходе которого в США создали три атомные бомбы. На испытаниях "Тринити" взорвали снаряд под названием "Штучка", две другие бомбы этого типа — "Малыш" и "Толстяк" — сбросили на Хиросиму и Нагасаки.
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сша, взрыв, в мире

На месте ядерного взрыва в США нашли неизвестное вещество

05:00 20.05.2021 (обновлено: 12:18 20.05.2021)
 
© Фото : United States Department of EnergyГрибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945 - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Фото : United States Department of Energy
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Группа исследователей из США и Италии обнаружила неизвестный ранее квазикристалл, образовавшийся на месте взрыва первого ядерного устройства "Тринити" в Аламогордо, штат Нью-Мексико. Об этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Находка представляет собой соединение состава Si61Cu30Ca7Fe2 и является икосаэдром по структуре.
Кристалл нашли в образце красного тринитита — стекла, сплавленного из песка и меди из линий электропередач, используемых для ядерного испытания.
Квазикристаллы представляют собой твердые тела, состоящие из атомов, которые не образуют кристаллические решетки, но обладают упорядоченной структурой и другими характеристиками обычных кристаллов, включая способность когерентно рассеивать падающее излучение.
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Взрыв "Тринити" произошел в 1945 году на полигоне Аламогордо в американском штате Нью-Мексико. Мощность взрыва была эквивалентна примерно 21 килотонне тротила.
Испытания проводились в рамках Манхэттенского проекта, в ходе которого в США создали три атомные бомбы. На испытаниях "Тринити" взорвали снаряд под названием "Штучка", две другие бомбы этого типа — "Малыш" и "Толстяк" — сбросили на Хиросиму и Нагасаки.
© Фото : Federal government of the United StatesСнимок кратера "Тринити" после испытания на полигоне Аламогордо на юге штата Нью-Мексико
Снимок кратера Тринити после испытания на полигоне Аламогордо на юге штата Нью-Мексико - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Фото : Federal government of the United States
Снимок кратера "Тринити" после испытания на полигоне Аламогордо на юге штата Нью-Мексико
 
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