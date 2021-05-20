https://ria.ru/20210520/vebinar-1733097457.html

На SputnikPro расскажут о коммуникациях будущего

На SputnikPro расскажут о коммуникациях будущего - РИА Новости, 20.05.2021

На SputnikPro расскажут о коммуникациях будущего

РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:55

2021-05-20T11:55

2021-05-20T11:55

радио sputnik

россия

sputnik

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 21 мая, в 13.00 по МСК состоится вебинар для журналистов на тему "Коммуникации будущего: как достучаться до поколения "зет"".На мастер-классе известный блогер и эксперт в области PR Трофим Татаренков расскажет о понятии стратегических коммуникаций, разговоре с многотысячной аудиторией, манипуляциях и пропаганде. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств. Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20210428/sotrudnichestvo-1730354315.html

https://ria.ru/20210402/sputnik-1603912004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радио sputnik, россия, sputnik