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Биолог: разработчики хотят создавать новый вариант вакцины от COVID-19
Биолог: разработчики хотят создавать новый вариант вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021
Биолог: разработчики хотят создавать новый вариант вакцины от COVID-19
Разработчики существующих вакцин от COVID-19 в скором будущем сделают новый вариант вакцины, который будет активен против новых штаммов, также они постараются... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T04:23
2021-05-20T04:23
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Разработчики существующих вакцин от COVID-19 в скором будущем сделают новый вариант вакцины, который будет активен против новых штаммов, также они постараются модифицировать сам вирус, заявила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Третий укол и обезвреживание вируса"Разные платформы будут двигаться в разных направлениях. Общим является то, что все платформы, в том числе аденовирусные (AstraZeneca, Johnson&amp; Johnson, "Спутник V"), а также мРНКовые, будут двигаться по пути создания третьего укола, который был бы уже активен против новых вариантов вируса", - сказал Баранова.Он уточнила, что возможно два пути: создание антигенного препарата с несколькими мутациями, то есть белка коронавируса, объединяющего в себе признаки сразу нескольких штаммов.По мнению биолога, независимо от эволюции вакцин будут изучаться свойства S-белка. Пока точный набор всех белков человека, способных взаимодействовать с S-белком коронавируса, не выявлен. Но ученые над этим работают."Вирус будут немного модифицировать, чтобы какие-то ключевые аминокислоты, которые обусловливают его плохие для человека свойства, например, нейротоксичность, - удалить. Они изменят коронавирусный белок так, чтобы получить вакцинный укол, который будет вызывать температуру не у 60% людей, а у 10%, то есть снизит побочные эффекты от противокоронавирусной вакцины без потери ее иммуногенности", - сказала Баранова.Синтезируй вакцину - спаси дерево"Есть еще один путь для улучшения вакцин, в частности, "традиционных", где используется рекомбинантный антиген, например, таких как вакцина "Нововакс". Вакцина хороша, ее эффективность доказана, но ее адъювант (вещества для усиления иммунного ответа) - это сапонин, получаемый из коры дерева, растущего в Чили. Технологи уже научились использовать не кору, а листья, но и их не хватает", - пояснила Баранова.Она отметила, что лучше вырастить в лаборатории культуру клеток, и в ней биохимическим способом стимулировалось синтез сапонинов. Тогда деревья можно сохранить."Аналогичный путь прошли лекарство от рака (таксаны), когда сначала их получали из коры редкого вида тиса, а потом перенесли производство в лабораторию, в культуру клеток, и такие "полуприродные" лекарства стали более доступны больным", - сказала Баранова.Она отметила, что можно также делать вакцину из ослабленного живого вируса."Надежда на получение такого препарата есть. Чумаковцы (Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени Чумакова) над этим работают. Но когда такую вакцину доделают, сказать сложно", - отметила собеседница агентства.По прогнозам Барановой, человечество придет к ситуации, когда от коронавируса нужны будут регулярные прививки, как с гриппом."Даже с корью иммунитет не держится всю жизнь, раньше думали, что держится, а потом оказалось, что нет. Придется проверять титр антител, и, если что, прививаться", - добавила биолог.
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Биолог: разработчики хотят создавать новый вариант вакцины от COVID-19

04:23 20.05.2021
 
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Разработчики существующих вакцин от COVID-19 в скором будущем сделают новый вариант вакцины, который будет активен против новых штаммов, также они постараются модифицировать сам вирус, заявила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Третий укол и обезвреживание вируса

"Разные платформы будут двигаться в разных направлениях. Общим является то, что все платформы, в том числе аденовирусные (AstraZeneca, Johnson& Johnson, "Спутник V"), а также мРНКовые, будут двигаться по пути создания третьего укола, который был бы уже активен против новых вариантов вируса", - сказал Баранова.
Он уточнила, что возможно два пути: создание антигенного препарата с несколькими мутациями, то есть белка коронавируса, объединяющего в себе признаки сразу нескольких штаммов.
"Но я думаю, что это путь не очень хороший технологически, скорее всего, придется воспроизводить S-белки из этих штаммов по отдельности, а потом уже смешивать в составе препарата, примерно так, как это делается при вирусе гриппа, где мы даем людям трех- или четырехвалентную вакцину", - отметила Баранова.
По мнению биолога, независимо от эволюции вакцин будут изучаться свойства S-белка. Пока точный набор всех белков человека, способных взаимодействовать с S-белком коронавируса, не выявлен. Но ученые над этим работают.
"Вирус будут немного модифицировать, чтобы какие-то ключевые аминокислоты, которые обусловливают его плохие для человека свойства, например, нейротоксичность, - удалить. Они изменят коронавирусный белок так, чтобы получить вакцинный укол, который будет вызывать температуру не у 60% людей, а у 10%, то есть снизит побочные эффекты от противокоронавирусной вакцины без потери ее иммуногенности", - сказала Баранова.

Синтезируй вакцину - спаси дерево

"Есть еще один путь для улучшения вакцин, в частности, "традиционных", где используется рекомбинантный антиген, например, таких как вакцина "Нововакс". Вакцина хороша, ее эффективность доказана, но ее адъювант (вещества для усиления иммунного ответа) - это сапонин, получаемый из коры дерева, растущего в Чили. Технологи уже научились использовать не кору, а листья, но и их не хватает", - пояснила Баранова.
Она отметила, что лучше вырастить в лаборатории культуру клеток, и в ней биохимическим способом стимулировалось синтез сапонинов. Тогда деревья можно сохранить.
"Аналогичный путь прошли лекарство от рака (таксаны), когда сначала их получали из коры редкого вида тиса, а потом перенесли производство в лабораторию, в культуру клеток, и такие "полуприродные" лекарства стали более доступны больным", - сказала Баранова.
Она отметила, что можно также делать вакцину из ослабленного живого вируса.
"Надежда на получение такого препарата есть. Чумаковцы (Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени Чумакова) над этим работают. Но когда такую вакцину доделают, сказать сложно", - отметила собеседница агентства.
По прогнозам Барановой, человечество придет к ситуации, когда от коронавируса нужны будут регулярные прививки, как с гриппом.
"Даже с корью иммунитет не держится всю жизнь, раньше думали, что держится, а потом оказалось, что нет. Придется проверять титр антител, и, если что, прививаться", - добавила биолог.
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