ОНФ предложил вакцинировать маломобильных граждан на дому
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Общероссийский Народный фронт предложил вакцинировать от коронавируса инвалидов и других маломобильных граждан на дому после соответствующей заявки на госуслугах, соответствующую просьбу направили в Минздрав, заявили в пресс-службе.
"Народный фронт выступил с инициативой вакцинировать маломобильных граждан на дому по их заявке на сайте Гослуслуги. Такое предложение возникло у общественников по результатам работы "Волонтеров-медиков" с обращениями от населения на прямую линию с президентом",- говорится в сообщении.
Так, в ряде регионов России была выявлена проблема вакцинации людей с инвалидностью, родителей с особенными детьми, которым непросто посетить пункты вакцинации. Народный фронт готов привлекать волонтерские организации для помощи выездным бригадам по таким случаям, добавили в ОНФ.
"Мы, конечно, обязаны помнить, что такая вакцинация на дому должна проводиться медработниками, которые имеют опыт и соответствующую квалификацию. В настоящий момент непосредственно через сайт Госуслуги на вакцинацию на дому записаться возможности нет, но многие регионы уже реализовали такую возможность. Это и Москва, и Санкт-Петербург, и Калужская, и Оренбургская области, Севастополь и некоторые другие. Это тот опыт, который нам нужно транслировать на другие регионы РФ для того, чтобы охватить максимальное количество людей из маломобильных групп", – резюмировал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов, которого цитирует пресс-служба.
Так, Народный фронт попросил Минздрав обеспечить граждан возможностью подать соответствующую заявку на вакцинацию на сайте Госуслуг с указанием причины, по которой требуется вызов выездной медицинской бригады.