https://ria.ru/20210520/vaktsinatsiya-1733072474.html

ОНФ предложил вакцинировать маломобильных граждан на дому

ОНФ предложил вакцинировать маломобильных граждан на дому - РИА Новости, 20.05.2021

ОНФ предложил вакцинировать маломобильных граждан на дому

Общероссийский Народный фронт предложил вакцинировать от коронавируса инвалидов и других маломобильных граждан на дому после соответствующей заявки на... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T09:37

2021-05-20T09:37

2021-05-20T09:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Общероссийский Народный фронт предложил вакцинировать от коронавируса инвалидов и других маломобильных граждан на дому после соответствующей заявки на госуслугах, соответствующую просьбу направили в Минздрав, заявили в пресс-службе."Народный фронт выступил с инициативой вакцинировать маломобильных граждан на дому по их заявке на сайте Гослуслуги. Такое предложение возникло у общественников по результатам работы "Волонтеров-медиков" с обращениями от населения на прямую линию с президентом",- говорится в сообщении.Так, в ряде регионов России была выявлена проблема вакцинации людей с инвалидностью, родителей с особенными детьми, которым непросто посетить пункты вакцинации. Народный фронт готов привлекать волонтерские организации для помощи выездным бригадам по таким случаям, добавили в ОНФ."Мы, конечно, обязаны помнить, что такая вакцинация на дому должна проводиться медработниками, которые имеют опыт и соответствующую квалификацию. В настоящий момент непосредственно через сайт Госуслуги на вакцинацию на дому записаться возможности нет, но многие регионы уже реализовали такую возможность. Это и Москва, и Санкт-Петербург, и Калужская, и Оренбургская области, Севастополь и некоторые другие. Это тот опыт, который нам нужно транслировать на другие регионы РФ для того, чтобы охватить максимальное количество людей из маломобильных групп", – резюмировал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов, которого цитирует пресс-служба.Так, Народный фронт попросил Минздрав обеспечить граждан возможностью подать соответствующую заявку на вакцинацию на сайте Госуслуг с указанием причины, по которой требуется вызов выездной медицинской бригады.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общероссийский народный фронт